Acesta susține că nedreptatea este atât de mare în acest caz încât a primit mai multe telefoane de amenințate.

„Eu m-am obișnuit cu bătăliile astea și cu oamenii răi din țara asta. Suntem, cu toții într-un acvariu plin de rechini. În acele mesaje și discuții, au fost clar amenințări la adresa mea, luări de poziție și plângeri prin care să se facă ceva împotriva mea, pentru a nu putea să mai influențez cazul. Au fost și amenințări directe, oameni care au sunat pe telefonul organizației și pe telefonul personal, de pe numere necunoscute, au fost și mesaje prin rețele online și alte tipuri de mesaje subliminale. Am deranjat foarte mult corpul procurorilor. Am împuternicire clară din partea părinților, să îi reprezint în raport cu orice instituție, să depun documente, dă solicit informații și așa mai departe. Pentru mine este important să mă apar în situația în care pot fi acuzat. Vreau să le spun procurorilor că tot ceea ce am făcut a fost să ajut ancheta. Am venit cu informații”, a declarat Alexandru Cumpănașu la Antena 3,” susține Alexandru Cumpănașu.

