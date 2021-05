Cartea a apărut pe 12 aprilie și a avut un real succes. Foarte mulți cititori au achiziționat volumul tipărit de Editura Evenimentul zilei și Capital comandând prin online pe www.agoramag.ro. Acesta a fost distribuit și la chioscurile de ziare din țară.

„Zori însângerate” expune secretele dosarelor CNSAS cu privire la conflictele interetnice petrecute în România, în perioada 1989-1990. Din păcate, aflăm că se încearcă blocarea ei în difuzare.

Subiectul cărții este incitant și credibil pentru că este construit pe baza documentelor istorice din arhiva CNSAS.

Cartea „Zori însângerate” ilustrează evenimentele și conflictele din perioada lunii martie 1990 de la Târgu Mureș, având ca piesă principală, analiza celor două volume ale Dosarului 019150, ambele însumând 453+1 file, date și informații ale Biroului „B” (Contraspionaj) de la Târgu Mureș, mare parte dintre ele fiind verificate.

Planul „Aurora zorilor” viza Transilvania

Evenimentele s-au desfășurat sub egida Planul „VIRRADAT” \ „AURORA ZORILOR” care a fost conceput de mințile liderilor de la Budapesta, școlite în „universitățile kominterniste, KGB-iste și GRU-iste” de la Moscova, cu un sens ce nu va putea fi niciodată rupt de cadrul istoric și geopolitic al perioadei interbelice, terminând cu colapsul URSS și al comunismului, de la începutul ultimului deceniu al secolului XX. Visul ascuns al Planului „AURORA ZORILOR” este TRANSILVANIA, iar cheia de pătrundere era nimeni alta decât URSS – „bastionul păcii între popoare”.

Pregătirea Planului „Aurora Zorilor” – IV a durat aproape un an (mai 1989 – martie 1990), iar punerea în operă a implicat mii de ”elemente turbulente”, sute de levenți, zeci de ofițeri de informații acoperiți, ale căror acțiuni în teren au fost supervizate de ambasadorul R.P. Ungare la București și de atașatul militar al Ungariei, col. Sándor Arady. Punerea sa în aplicare a fost aprobată și supervizată de președintele interimar al Ungariei, spun autorii Tudor Păcuraru și Florian Bichir.

Cartea a trezit interesul celor din Transilvania, motiv pentru care a fost boicotată la difuzare. Astfel, din această zonă ne-au venit mai multe semnale alarmiste. Oamenii nu găsesc cartea la chioșcuri. Li se spune de către vânzători ba că n-au primit-o, ba că au avut doar câteva bucăți și s-au dat, fie…

Cerere de returnarea a cărților din rețea, la Bistrița

Din toate mesajele primite ne-am oprit, spre exemplificarea situației, doar la două. Unul din Bistrița, celelalt venit din Cluj.

Cititorul din Bistrița, pasionat de istorie, a făcut chiar o mini anchetă în căutarea cărții „Zori însângerate” pe la chioșcurile din oraș.

„Ieri am aflat, iar de atunci, revoltat fiind, nu am liniște. Evident că am dorit să cumpăr cartea dvs nou apărută. Am incercat să o achiziționez la Bistrița de la mai multe chioșcuri de ziare, dar nu mai era. Ca să aflu cu stupoare de la o vânzătoare că în dimineața zilei în care au primit cartea, toate chioșcurile de ziare din Bistrița au primit comandă de la șefa lor să returneze toate cărțile și să nu le mai ofere spre vânzare oamenilor. Cică ar fi existat o comandă pentru toate exemplarele. Am întrebat dacă nu se poate face o nouă comandă, dar mi s-a răspuns că nu se poate”.

Altcineva din Cluj ne atenționează cu același lucru: au căutat cartea, el și apropiați ai lui, dar nu au găsit-o. „Găsesc revoltator că românii nu au acces la adevărul despre o parte semnificativă a istoriei lor! Vreau să știți incidentele referitoare la cartea dvs., deși probabil le cunoașteți”, ne-a scris ardeleanul din Cluj.

O carte-document blocată înseamnă mai mult decât o carte blocată. Din păcate, nici editura, nici autorii nu pot face nimic pentru ca lucrurile să decurgă normal în difuzare. Dar pe cei care doresc volumul „Zori însângerate” îi rog să apeleze la comanda online pe www.agoramag.ro.