CAPITAL: Care este cifra de afaceri prognozată pentru anul 2021?

Carina Dragomir: Metropolitan Life a raportat în primele trei luni ale anului 2021 o creștere de 22% a primelor brute subscrise, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, rezultate ce ne-au plasat pe locul al treilea în clasamentul celor mai mari companii de asigurări de viață din România. Aceste rezultate sunt un important indicator de stabilitate și dezvoltare a business-ului în raport cu angajamentul pe termen lung pe care îl respectăm față de clienții noștri. Rezultatele înregistrate până în prezent sunt în linie cu așteptările și preconizările nostre, iar strategia noastră rămâne să asigurăm protecția financiară a celor peste 2,5 milioane de clienți cu asigurări de viață și pensii private, în cele mai bune condiții și în linie cu nevoile acestora. În continuare, investițiile sunt canalizate pentru dezvoltarea serviciilor și a produselor noastre, păstrând ritmul de creștere sustenbilă de până acum.

CAPITAL: Ce profit prognozați la finalul acestui an?

Carina Dragomir: Profitul înregistrat de companie este un indicator supus reglementărilor în vigoare impuse de autoritățile și organismele cu rol de monitorizare, verificare și reglementare a industriei. În acest context, cel mai important indicator pe care îl comunicăm și raportăm, conform reglementărilor, este reprezentat de evoluția primelor brute subscrise și a despăgubirilor. În primul trimestru al acestui an Metropolitan Life a înregistrat prime brute subscrise în valoare de 125.180.371 lei, comparativ cu aceeași perioadă din 2020, când valoarea primelor brute subscrise s-a ridicat la 102.854.286 lei. În ceea ce privește indemnizațiile plătite pe primul trimestrul din 2021 acestea au avut o valoare de 38.752.732 lei, cu 45% mai mult față de aceeași perioadă din 2020, când s-au ridicat la 26.817.881 lei. Astfel, în valoarea despăgubirilor din primele 3 luni ale acestui an se reflectă evoluția financiară și dinamica business-ului Metropolitan Life, dar și contextul pandemic care a generat o creștere a indemnizațiilor plătite, pentru spitalizare și/sau cheltuielile medicale ce au intervenit ca urmare a îmbolnăvirii de Covid-19. În această perioadă, asigurările de viață și de sănătate sunt printre produsele considerate necesare, iar pentru cele care nu au excluderi pentru pandemie, cum sunt și produsele Metropolitan Life, observăm un interes crescut în rândul românilor. Pentru întreg anul 2021 estimăm că ne vom păstra ritmul de creștere și suntem pregătiți să fim alături de clienții noștri în orice situație și etapă a vieții lor.

CAPITAL: Care este bugetul de investiții pentru 2021? Dar pentru anul 2022? Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dvs. le-a realizat în acest an?

Carina Dragomir: Până în prezent, anul 2021 a fost caracterizat de o evoluție firească a relației puternice pe care o construim cu clienii noștri, atât din punct de vedere al agilității cu care am reușit să răspundem nevoilor în permanentă schimbare ale acestora, cât și din punct de vedere al rapidității cu care ne-am adaptat acestor schimbări. Investițiile pe care le facem constant în îmbunătățirea serviciilor și actualizarea beneficiilor de protecție financiară au la bază tocmai această înțelegere a nevoilor clienților și partenerilor noștri prin analize și cercetări de piață desfășurate an de an.

În paralel, investim constant atât în dezvoltarea competențelor echipei și în extinderea ei, cât și în continuarea procesului de digitalizare pentru a crește nivelul de accesibilitate și relevanță a produselor și serviciilor Metropolitan Life în piață.

De asemenea, ne implicăm în comunitate și investim în programe de educație financiară în școli, în programe de incluziune financiară și socială a tinerilor și a copiilor defavorizați din centre de plasament, dar și în acțiuni pentru protejarea mediului, menite să susțină scăderea emisiilor de dioxid de carbon în anii următori.

Raportul de Sustenabilitate 2020 Global, lansat de MetLife la sfârșitul lunii iunie 2021 subliniază angajamentul pentru dezvoltare și incluziune socială prin investiții în valoare de 500 de milioane de dolari, până în 2030. 25% din aceste fonduri vor fi alocați în acțiuni de protecție a mediului, iar în paralel, MetLife are ca obiectiv să creeze contextul prin care poate oferi stabilitate financiară persoanelor defavorizate, afectate de inegalitățile de gen și rasă, care locuiesc în comunități cu venituri mici.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Carina Dragomir: Printre cele mai importante provocări se numără adaptarea cu agilitate la noua realitate, în continuarea demersurilor deja realizate în 2020. Adaptarea și agilitatea nu sunt doar două atribute esențiale ale business-ului Metropolitan Life, ci mult mai mult decât atât – înseamnă viziune strategică, cascadarea acesteia în toate departamentele, operațiunile și fluxurile de lucru, îndreptarea tuturor eforturilor în direcția oferirii, prin fiecare canal de distribuție, a unor produse, servicii și experiențe cât mai simple, mai inteligente, într-un mediu sigur. Eforturile noastre s-au concentrat în acest an pe a păstra un nivel cât mai ridicat al serviciilor pe care le oferim, continuând în paralel investițiile și implementarea proiectelor existente și noi.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări ale ultimului an?

Carina Dragomir: Într-o perioadă caracterizată de schimbări și dinamism, prioritatea noastră rămâne aceea de a oferi produsele, serviciile și experiențele de care clienții noștri au nevoie, acest lucru însemnând adesea simplificare, o abordare inteligentă a produselor noastre, într-un mediu mai sigur pentru clienți. Totodată, ne-am concentrat eforturile pe dezvoltarea echipei Metropolitan Life și pe digitalizarea și simplificarea serviciilor noastre, în linie cu noile tendințe. Pentru a simplifica interacțiunile clienților sau pentru a soluționa cu mai multă rapiditate procesul de despăgubiri, anul acesta am actualizat platformele eClaims și eCustomer, oferind astfel o experiență digitală completă. Ne-am consolidat parteneriatele și canalele de vânzare existente. De asemenea, în parteneriat cu Asociația Pădurea Copiilor, am plantat câte un copac pentru fiecare poliță individuală de asigurare încheiată în decursul anului 2020, și am continuat proiectele de responsabilate socială pe care le derulăm anual cu mai multe organizații non-guvernamentale.

CAPITAL: Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

Carina Dragomir: Metropolitan Life este un partener de încredere alături de care clienții, partenerii si angajații pot naviga prin viață, un prieten de nădejde alături de care fiecare drum este mai sigur, o plasă de siguranță pentru viitor, un sprijin în momentele neprevăzute ale vieții.