Prin urmare, condimentul poate fi considerat un „superaliment”, potrivit NewsMedical. Autorul principal al studiului, Luis Cisneros-Zevallos, profesor de horticultură și științe alimentare la Departamentul de Științe Horticole al ”Texas A&M College of Agriculture and Life Sciences” susține că studiul demonstrează că acest inngredient ar putea fi o alegere alimentară sănătoasă, consumul său putând ajuta la menținerea greutății corporale și la reducerea grăsimilor.

Programul de cercetare al profesorului Cisneros-Zevallos descoperă baza fundamentală a modului în care diferitele culturi horticole influențează sănătatea umană. Cercetarea sa a fost publicată în „International Journal of Molecular Sciences”.

Cardamomul este un condiment popular în multe părți ale lumii

Cardamomul este un condiment popular în multe părți ale lumii, iar rezultatele studiului ar trebui să-i sporească popularitatea. Condimentul are o aromă caldă de plante, care îmbină eucaliptul, menta și piperul. „Cardamomul este un condiment destul de puțin cunoscut în SUA, dar foarte comun în alte părți ale lumii”, spune Cisneros-Zevallos. „Acum am descoperit că acest mic condiment poate arde calorii și poate menține greutatea corporală, în timp ce crește apetitul”, explică el.

Cercetările au fost efectuate folosindu-se animale vii, cărora le-au fost dat diferite doze de semințe de cardamom, ca parte a unei diete obișnuite. ”Cardamomul crește pofta de mâncare, dar crește și consumul de energie și reduce grăsimea corporală”, susține Cisneros-Zevallos. Studiul a furnizat doze estimative pentru oameni – cel puțin 77 de miligrame de substanțe bioactive de cardamom pentru un adult de aproximativ 100 de kilograme. Această doză poate fi obținută prin consumul zilnic a cel puțin 8 până la 10 păstăi de cardamom. Conform rezultatelor, cardamomul modulează circuitele neuronale care reglează lipoliza țesutului adipos și metabolismul oxidativ mitocondrial în ficat și mușchii scheletici.

Proprietăți anti-inflamatorii

Cisneros-Zevallos amintește că alte studii conexe au arătat că acest ingredient are proprietăți anti-inflamatorii. Cercetările sale indică faptul că, în mod special, cardamomul poate reduce inflamația de grad scăzut, care poate duce la inflamație cronică și apariția unor boli.

„Echipa noastră a descoperit o oportunitate uimitoare de a utiliza cardamomul ca promotor al sănătății generale”, a spus el. „Semințele de cardamom, cu această nouă funcționalitate, pot fi folosite în diferite industrii, inclusiv industria sportului și a suplimentelor alimentare pentru a favoriza producția de alimente mai sănătoase”, susține el.

Ajută apetitul, dar și pierderea în greutate

Cercetarea a arătat că acest ingredient a ajutat apetitul și pierderea în greutate. El crede că această nouă funcționalitate descoperită în cardamom poate fi folosită pe piața suplimentelor sportive sau pentru creșterea apetitului la persoanele convalescente.

„Există o gamă largă de produse de sănătate potențiale pentru cardamom și compușii săi naturali”, a spus el. Descoperirea este o victorie semnificativă atât pentru consumatori, cât și pentru fermierii din Guatemala. În prezent, există peste 350.000 de familii din Guatemala care practică cultivarea durabilă și ecologică a cardamomului în pădurea tropicală.