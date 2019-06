Într-un mediu economic mai degrabă incert dacă nu chiar ostil, zeci au chiar sute de companii din România fac performanță pentru acționarii lor și pentru clienți. Care este secretul lor? Capital reușește, de cinci ani, să răspundă la această întrebare și premiază cei mai buni dintre oamenii acestor companii, liderii. Pentru că meritele celor care fac diferența în mediul economic românesc trebuie să recunoscute, Revista Capital organizează ediţia din 2019 a Galei Premiilor de Excelență în Management.

Alegem împreună cu cititorii

La fiecare categorie de premii sunt selectați mai mulți nominalizați. Povestea lor și, mai ales, realizările din ultimul an le găsiți în revistă, dar și pe site-ul www.capital.ro. Dintre aceștia, dumneavostră, cititorii Capital, împreună cu redactorii, îi veți putea vota pe cei mai buni dintre cei buni. Pentru a lua decizia în cunoștință de cauză, vă vom arăta performanţele managerilor urmărind rezultatele, deciziile şi acţiunile relevante pentru categoria de premii. Cei trei mari câștigători ai fiecărei categorii vor fi premiaţi în cadrul Galei de Excelenţă în Managament, care se va desfăşura la finalul lunii iunie. Premiile vor fi acordate managerilor financiari, managerilor de vânzări, celor de resurse umane, celor cu atribuţii de marketing , managerilor de comunicare, responsabililor de CSR și ca o categorie separată, managerilor din sănătate și pharma.

Iată, mai jos, cei șapte manageri din VÂNZĂRI despre care noi credem, pe baza unei analize de un an, că au făcut cele mai mari performanțe în 2018. Lista este prezentantă în ordine alfabetică.

Florin Buculescu- Țara mea

Brandul “Țara Mea” este prezent, de la finele lui 2016, în toate magazinele Kaufland cu o gamă largă de produse ce cuprinde legume şi fructe, conserve, carne de porc, carne de pasăre, ouă, lactate, brânzeturi, produse de morărit şi panificaţie etc. Cooperativa îşi desfasoară activitatea în județele Arad, Brașov, Giurgiu, Satu-Mare, Buzău, Olt, Hunedoara, Galați, Prahova, Călărași și București, asigurând circa 4.000 de locuri de muncă. “Totul a pornit de la o dispută dintre mine şi Ştefan Nicolae, actual preşedinte al Agrostar. După o emisiune pe care am avut-o cu el, mi-a spus că singura formă în care poţi să faci ceva este să uneşti membrii unei comunităţi într-o cooperativă că altfel nu poţi să vinzi nimic, nu ai cum. Cu cât e mai divizat satul, cu atât e mai greu să vinzi roşii de aceeaşi calitate. Sau de o calitate care să mulţumească un stand din piaţă. Eu fiind din Olt el a zis să încercăm în Olt. Aşa a plecat povestea”, ne-a povestit Florin Burculescu, preşedintele Cooperativei Ţara Mea, în sediul de pe strada Washinton din Capitală.

Corina Enache- Paralela 45

Paralelă 45 a înregistrat o creștere a vânzărilor online, pe parcursul ultimului an, de 100% . Vânzările online, reprezintă 15% din totalul vânzărilor de vacanțe și servicii turistice estimate în acest an la 70 milioane Euro, o creștere de peste 17% față de 2018. Timpul de ofertare al clienților Paralelă 45, pentru pachetele turistice standard, a fost redus cu 50% . Rețeaua națională de consultanți Paralelă 45, coordonată de dna Corina Enache pune un accent deosebit pe calitatea serviciilor și experiențelor oferite, 40% dintre clienți fiind repetitivi.Faptul că avem atâția clienți fideli este o certitudine a calității serviciilor oferite. Analizele de vânzări și studiile efectuate pe diverse destinații , au determinat creșterea numărului de circuite turistice cu peste 30% față de anii trecuți astfel încât acum avem în portofoliu peste 180 de circuite în diverse combinații către toate continentele. De asemenea, pe baza datelor colectate și a feedback-ului primit de la turiști ,Paralelă 45 lansează în fiecare an destinații noi. Anul acesta am relansat pachetele charter pe Egipt- Hurghada și Sharm precum și Tunisia și promovăm Cappadoccia- o zona absolut superbă, unde una dintre atracțiile principale este plimbarea cu balonul cu aer cald.

Maria Necșulescu – Jidvei

Maria Necșulescu este fiica lui Claudiu Necșulescu, patronul Jidvei. Este medaliată la Olimpiada Națională de Matematică în perioada liceului și absolventă a unei prestigioase universități din Londra. După finalizarea studiilor, ea a ales să se întoarcă acasă și să se dedice total afacerii de familie. Astfel, Maria a devenit în scurt timp coordonator al departamentului de vânzări al Jidvei, cel mai mare producător de vinuri din România.

„Vreau să vă asigur că împreună cu sora mea vom duce mai departe tot ce au realizat tatăl și bunicul nostru și sper să aveți încrederea că Jidvei este o companie orientată către viitor și că ea va fi prezentă în viețile noastre multe generații de acum încolo.”, a declarat Maria Necșulescu la petrecerea Jidvei 20 de ani.

Rodica Macadrai- Herbalife

Absolventă a Facultății de Istorie și Filosofie a Universtitatii Babeș Bolyai din Cluj Napoca, specialitatea Psihologie, promoția 1995.

Deși foarte pasionată de psihologie, mi-am droit întotdeauna să fiu liberă și să am propria afacere. În 1995 am devenit client și ulterior Distribuitor a companiei Herbalife.

Ceea ce a început că un job de vacanță, part time, s-a transformat într-o afacere de familie, care are membri în echipa în peste 15 țări din întreagă lume și o cifra de vânzări de aproape 30 mln de euro pe an.

Pe parcursul a 24 de ani, am crescut o echipa de vânzări de aproape 4000 de agenți activi. Am construit echipa, am asigurat un sistem de instruire unic în întreagă lume.

Persoane fără experiență antreprenorială, care își doresc să înceapă propria afacere, sunt ghidate pas cu pas.

Învață foarte multe abilități: prospectare și vânzare, consiliere de clienți, managementul banilor și a timpului, abilități de prezentare, principii de leadership și conducere. Fiecare afacere are potențial de extindere foarte mare și numeroase familii în țară noastră sunt sprijinite din această activitate. Proiectul de țară pe care îl avem, este să aducem românii care lucrează în străînătate, pentru a-și reîntregi familiile și a avea o oportunitate de activitate independența în țară, cu impact în sănătatea comunităților din care fac parte. Avem zeci de asemenea povești în echipa.

Cele mai active persoane conduc Centre Wellness, care derulează programme de educație și sprijin pentru fiecare client în parte. Peste 200 de astfel de centre funcționează și multe urmează să se deschidă.

Clienții învață cum să se alimenteze corect și ce anume să facă, pentru a fi în formă pe care o doresc. Fiecare Centru Wellness are un impact puternic în comunitate și are potențial de a se dezvoltă și în cele mai mici localități din țară. Sistemul de afacere Herbalife permite multiplicarea acestor inițiative private, cu un impact puternic în comunitățile în care operează.

Practicile de afacere din România, sunt foarte appreciate în toată lumea. Eu cu soțul meu suntem solicitați să vorbim în întreagă lume, la convențiile membrilor și liderilor Herbalife. Am susținut traininguri în toată Europa, în Statele Unite, Asia și în America Latină.

Datorită principiilor de organizare și management, în anul 2018 România câștigă premiul de Țară nr. 1 la categoria Growth and Sustainabilty, iar liderii afacerii din România sunt solicitați în permanentă pentru a conduce traininguri și workshop-uri de împărtășire a practicilor de afacere. Este una din poveștile în care România setează un standard de nivel global, urmărit și urmat.

Stejara Pircan- E-mag

Licenţiată a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi a Universităţii Clermont-Ferrand din Franţa, Stejara Pircan a lucrat mai întâi pentru retailerul Carrefour. A fost manager la mai multe departamente, iar din 2010 s-a alăturat companiei Rosal Import Export, care deţinea brandul eBoda. După doi ani petrecuţi la Skin Media ca director de achiziţii şi vânzări, în luna august a anului 2014 se alătura eMAG. În prezent, Stejara Pircan este vicepreşedinte comercial eMAG fiind responsabilă de strategia comercială a businessului. E-mag este cel mai mare magazin online din regiune. Anul trecut, E-mag a reușit ă depășească valoarea de 1 miliard de euro intrând într-un club select din economia României. Vânzările firmei care comercializează peste 2 milioane de produse au fost, doar de Black Friday, în 2018, de peste 400 de milioane de lei.

Costi Stratnic, Omniasig

Omniasig este una dintre puținele companii de asigurări din România care reușesc să păstreze un echilibru aproape perfect între liniile de business pe care le practică. Pe o piață în care 50% din vânzările totale de asigurări vin din polița obligatorie pentru vehicule, RCA, Omniasig reușește să aibă pe zona auto doar puțin peste 30% din portofoliu și acesta mai ales din vânzarea de asigurări facultative, CASCO. Societatea controlată de Vienna Insurance Group este cea mai importantă prezență locală pe zona asigurărilor corporate și IMM, un segment foarte greu de accesat în contextul în care cultura asiguărilor este încă foarte redusă în România. Un mare merit pentru aceasta îl are Costi Stratnic, membru al boardului de conducere, din 2013, responsabil de vânzări. Costi este unul dintre cei mai vechi și mai apreciați oameni de vânzări din piață. A absolvit Universitatea din Pitești și este licențiat al ASE București, facultatea de relații internaționale. Muncește încă din 1995, iar în 1999 a ajuns pe primul post de conducere: director de sucursală la Asirag, o firmă de asigurări formată de mai multe companii din Argeș, inclusiv Dacia. Cu el în top management, compania argeșeană reușise să ajungă la o cotă de piață de 2,5%, mult pentru o firmă cu acționariat local. Din 2002 a ajuns la Omniasig.

Octavian Petre- Rodbun

Rodbun Grup este o companie de agri-business cu capital integral românesc și o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro.Considerată una dintre cele mai importante companii de agri-business din România, Rodbun Grup, fondată de antreprenorii Daniel Muntean și Alexandru Iancu în anul 2002, deține 70 de fitofarmacii, exploatează 10.000 de hectare de teren agricol în 10 ferme și are o capacitate de depozitare de 100.000 de tone, în silozuri și magazii. Directorul comercial al companiei care a constituit un adevărat fenomen în piața locală este Octavian Petre. În vârstă de 38 de ani este absolvent al Facultății de Științe Economice și al facultății Sophia Antipolis, din Nice. A lucrat 5 ani în Franța, în domeniul restaurantelor apoi a vebit în România ca șef de magazin la Rombiz și apoi responsabil de vânzări la Asti și Iveco Truck. De aproape un an este la Rodbun.



