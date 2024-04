Echipa ECRIDA din cadrul Universității Politehnica București a obținut anul trecut la Premiul I la Gala „Henri Coandă“, sectiunea studenți, organizată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Proiectul cu care au câștigat, o imprimantă 3D pe bază de rășini capabilă să funcționeze în spațiu, a participat în programul Rocket/Balloon Experiments for University Students al Agenției Spațiale Europene (ESA). Lansarea a avut loc în luna aprilie, în zona Cercului Polar, iar primele analize ale rezultatelor arată că echipamentul s-a comportat conform așteptărilor.

Reușita studenților politehniști nu a fost lipsită de provocări, una dintre cele mai mari fiind reprezentată de organizarea campaniei de lansare, care s-a desfășurat în nordul Suediei, în interiorul Cercului polar arctic. Logistica campaniei a fost foarte complexă, din pricina accesului în locație, care s-a realizat pe un drum ce se înzăpezea foarte des, iar cea mai apropiată localitate se afla la aproximativ 60 de kilometri.

„A trebuit să organizăm în detaliu inventarul echipamentelor și a pieselor de rezervă pe care le-am transportat acolo, dar și toate activitățile pe care membrii echipei le-au desfășurat. Pentru a evita orice risc, am repetat în București, timp de mai multe săptămâni, toate procedurile noastre și toate situațiile ce ar fi putut să apară în Suedia în timpul campaniei. Practic, am recreat spațiul de lucru din baza de lansare și am respectat întocmai programul campaniei în laboratorul nostru din Politehnică. Această activitate a fost o provocare majoră, deoarece a trebuit să ne gândim la toate situațiile neplăcute care ar putea apărea și să găsim soluții viabile pentru a le rezolva“, ne-a precizat interlocutorul nostru.