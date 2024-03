După ample discuții și negocieri între liderii coaliției PSD-PNL, se pare că s-a ajuns la un consens în privința unui candidat comun pentru funcția de primar al Capitalei. Potrivit informațiilor, favoritul pentru această poziție este medicul Cătălin Florin Cîrstoiu, în vârstă de 49 de ani, director al Spitalului Universitar din București.

Cătălin Cîrstoiu este o figură cunoscută în mediul medical și academic, deținând titlul de doctor în științe medicale și având o bogată experiență în domeniul medical și academic. Este profesor universitar și decan al Facultății de Medicină U.M.F „Carol Davila”, fiind distins cu Ordinul Sanitar în grad de Cavaler pentru contribuția sa în domeniul sănătății.

Conform surselor, Cătălin Florin Cîrstoiu ar avea o relație bună cu președintele Klaus Iohannis, ceea ce îl plasează într-o poziție favorabilă în cursa pentru Primăria Capitalei.

Pe lângă candidatura comună pentru Primăria Capitalei, PSD și PNL vor participa împreună și la alegerile din cele 6 sectoare ale Bucureștiului. În cadrul ședinței de coaliție de astăzi, care începe la ora 15:30, se vor stabili și numele candidaților pentru sectoarele 1, 2 și 5.

Robert Negoiță pentru sectorul 3, Daniel Băluță pentru sectorul 4 și Ciprian Ciucu pentru sectorul 6 vor fi susținuți de ambele partide în alegerile locale viitoare.

Pe lângă discuțiile referitoare la candidații pentru alegerile locale, în cadrul ședinței de coaliție de astăzi se va discuta și lista de candidați pentru alegerile europarlamentare.

Amintim că, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat în acest weekend că o şedinţă a coaliţiei de guvernare va avea loc la începutul săptămânii viitoare, cel mai probabil luni sau marţi. În cadrul acesteia se va decide dacă social-democraţii şi liberalii vor merge cu un candidat comun la Primăria Capitalei sau vor avea candidaţi separaţi.

„La Bucureşti nu am dorit să luăm o decizie pripită şi am dorit să facem anumite sondaje de opinie. (…) Sunt mai mulţi candidaţi. Chiar dacă avem o abordare separată PSD are candidat pe doamna Firea şi avem deja creionat programul administrativ pentru Bucureşti. Dacă avem o abordare comună vom avea alt candidat, care să fie compatibil cu cele două electorate.

Ce pot să vă spun cu siguranţă este că atât PSD cât şi PNL nu vor susţine candidatura domnului Piedone, vom avea candidaţii noştri sau candidatul nostru comun. Nu am stabilit încă exact când vom avea şedinţă de coaliţie, domnul Ciucă este acum pe avion. O să stabilesc cu dânsul exact când vom avea coaliţia, mâine sau poimâine. Cu toţii avem în acest moment măsurătorile şi alternativele pentru a lua o decizie şi cu certitudine vom lua o decizie”, a declarat Marcel Ciolacu la Digi24.