Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), a dezvăluit la România TV momentul în care pensionarii vor primi deciziile de recalculare a pensiilor. Acesta a anunțat, de asemenea, o majorare a pensiei medii cu 500 de lei.

Potrivit lui Daniel Baciu, bugetul asigurărilor sociale a fost aprobat, incluzând un fond de 362 de milioane de lei pentru biletele de tratament acordate pensionarilor în 2025.

În plus, oficialul a subliniat că sumele alocate pentru biletele de tratament sunt în creștere față de anii precedenți, iar CNPP lucrează la optimizarea procesului de acordare a acestora pentru a beneficia cât mai mulți pensionari.

Oficialul CNPP a clarificat că, deși bugetul de stat nu este destinat exclusiv pensiilor, fondurile alocate acestora sunt asigurate. În prezent, nu există o metodologie clară privind eligibilitatea pentru ajutoarele one-off, însă, odată stabilită, Casa de Pensii va implementa procedura.

Astfel de ajutoare au fost acordate și în 2023, vizând persoanele vulnerabile cu pensii mici, independent de contribuțiile anterioare, sub formă de sume fixe.

Acesta a menționat și importanța unei abordări echitabile în distribuirea sprijinului financiar, astfel încât cei mai vulnerabili pensionari să beneficieze de măsurile de protecție socială.

Creșterea pensiilor a fost semnificativă în ultimii ani, Baciu afirmând că majorările succesive au dus la o creștere medie de 25%, iar majorarea totală a pensiilor a fost de aproximativ 40%.

Baciu a confirmat că pensia medie a crescut cu 500 de lei, de la 2.252 de lei la 2.752 de lei, în urma aplicării legii 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Totodată, acesta a precizat că, în funcție de evoluția încasărilor la bugetul asigurărilor sociale, s-ar putea analiza o nouă majorare a pensiilor în toamna anului 2025.

Cât despre deciziile de recalculare, acestea sunt așteptate în luna martie, spune Daniel Baciu.

„Lucrăm într-un ritm foarte susținut, am finalizat și am plătit pensiile pentru noii intrați în sistem. Am început să le procesăm din decembrie, chiar dacă am avut fluxuri alternative. Am finalizat și toate pensiile noi, iar acestea se calculează automat în programul informatic. Am ajuns la zi și lucrăm la pensiile din ianuarie 2025 ale celor care vin să își depună dosarele.

Este un efort mare, încă avem plăți de făcut; dacă avem decizii de recalculare, oamenii trebuie să își primească drepturile retroactive. Mai mulți bani au fost acordați de la 1 septembrie. Am finalizat procesul de recalculare, mai avem decizii izolate pe care încercăm să le rezolvăm punctual. Aceste lucruri sunt foarte izolate, punctuale. Facem eforturi să le rezolvăm. 99,9% dintre oameni și-au primit drepturile de pensii care li se cuvin.

Estimăm că în luna martie se vor emite primele decizii de recalculare. Avem două categorii: cei care aveau deja adeverințele privind veniturile multe în dosare și nu au fost luate în calcul, pentru că nu exista bază legală. Acum am creat acest drept de a lua în calcul aceste venituri. Respectă principiul contributivității. Pensionarii încep să își primească și aceste venituri.

Creșterile nu sunt la fel de spectaculoase ca la recalculare, deoarece sunt venituri nepermanente. Numai în cazurile de acord global sunt creșteri mai substanțiale. Pentru celelalte sporuri, simulările nu indică creșteri semnificative”, a indicat șeful CNPP.