„Nu mi-am schimbat parerea de o saptamana. Criticile care i se aduc ministrului ma bucura ca vin din toate partile, deranjeaza pe asa de multi, insemna ca face si ceva bine, dar sigur, nu poate sa multumeasca pe toata lumea. Ministrul Justitiei nu are o sarcina usoara, mai ales in zilele noastre, pentru ca repunerea in normalitatea a justitiei din Romania, revenirea la respectarea normelor constitutionale, fundamentale, la a avea dreptul la o justitie corecta nu e o sarcina usoara, iar sistemul vad ca vrea sa-si pastreze pârghiile pe care le-a folosit in trecut ilegal, neconstitutional, de stat in stat, de a face din justitie lupta politica”, a declarat Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului.

În ultima perioadă, Liviu Dragnea și-a exprimat nemulțumirea față de activitatea lui Tudorel Toader, precizând că la nivelul PSD se va lua o decizie în ceea ce îl privește pe ministrul Justiției.

”Cu domnul Călin Popescu Tăricenau am discutat vineri și sâmbătă. Nu sunt probleme în coaliție. Suntem într-o relație foarte bună. Nu vă pot spune care este punctul comun în privința OUG 114. Despre Tudorel Toader n-am vorbit cu dânsul. Urmează să mă întâlnesc cu el. Domnul Tăriceanu mi-a zis: ministrul justiției e arondat PSD. Așa s-a construit coaliția. Da, sper ca în luna martie să mai discutăm despre aceste subiecte parazite. Dăncilă vrea ca subiectul să fie închis”, a spus Liviu Dragnea.

Liderul social democrat spunea în urmă cu câteva zile că vrea ca aceste subiecte despre ordonanțe să ia sfârșit în cel mult două săptămâni: “Eu nu cer o ordonanţă anume, vreau doar coerenţă şi asumare de responsabilitate, într-un fel sau altul. Deci vreau ca în maxim două săptămâni de zile să închidem discuţiile despre aceste subiecte – se dau sau nu se dau, dar lumea să ştie”, a punctat Dragnea.