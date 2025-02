Călin Georgescu ar trebui să fie lăsat să candideze și să își ceară victoria prin votul publicului, nu să fie exclus din cursă pe baza unor dovezi nesigure, spune Traian Băsescu. În opinia sa, ar fi preferabil ca Georgescu să fie înfrânt la urne decât să fie îndepărtat din competiție din motive care nu se bazează pe dovezi clare.

Traian Băsescu a indicat că, în cazul în care Georgescu va candida, ar fi foarte posibil ca el să ajungă în turul al doilea al alegerilor alături de Nicușor Dan sau Crin Antonescu, considerați ca posibili contracandidați din partea altor partide. Băsescu a susținut, însă, că Georgescu nu ar avea nicio șansă de a câștiga alegerile prezidențiale, chiar dacă a obținut poziția de lider în sondaje și favorit al românilor.

„Nicușor Dan este o variantă mai agreabilă, față de candidații vechilor partide. Dacă va candida Călin Georgescu, atunci el va intra în turul II cel mai probabil cu Nicușor Dan sau Crin Antonescu.Vă spun un lucru: Călin Georgescu nu va câștiga alegerile prezidențiale, nu are cum!

Un alt punct important pe care l-a menționat Traian Băsescu a fost faptul că, în opinia sa, un singur candidat, în persoana lui Nicușor Dan, ar fi cel mai potrivit pentru a reprezenta o coaliție largă, formată din PSD, PNL, USR și UDMR.

Acesta a recunoscut, totodată, complexitatea relațiilor dintre politicieni, menționând că orgoliile și ambițiile pot influența în mod semnificativ cursul alegerilor. De asemenea, Băsescu a sugerat că, în cazul în care Călin Georgescu ajunge în turul al doilea cu Nicușor Dan sau Crin Antonescu, ar fi esențial ca partidele implicate să ajungă la un acord pentru a sprijini un singur candidat, ceea ce ar reduce semnificativ șansele de câștig ale lui Georgescu.

„În situația actuală eu mergeam cu un singur candidat, cu Nicușor Dan, care să fie candidatul PSD-PNL-USR-UDMR. Orgoliile și ambițiile oamenilor politici sunt nemăsurate, am experiența asta, am avut și eu orgolii la vremea mea. Dacă va candida Călin Georgescu și intră în turul II cu Nicușor Dan sau Crin Antonescu, totul ar fi să facă o înțelegere să susțină un singur candidat. Dacă vor face o astfel de înțelegere toate partidele, atunci Georgescu nu are șanse să câștige”, a mai spus Băsescu.