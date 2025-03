Călin Georgescu a scris într-o postare realizată pe pagina sa de X că România a ajuns o colonie și că poporul român este privat de egalitate, libertate și fraternitate.

Într-o postare redactată în română, franceză și engleză, Georgescu compară situația României cu o dependență impusă de puteri externe, menționând în mod special influența Bruxelles-ului și a Franței. El afirmă că, în timp ce America își recâștigă măreția, Europa și România au devenit slabe și corupte, fiind supuse unui sistem opresiv.

El a scris și că indiferența față de actuala situație politică va avea consecințe grave asupra poporului român.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Ulterior, Georgescu a transmis și un apel la rezistență, susținând că „răul sistemului” nu va învinge și că schimbarea este posibilă.

În încheiere, el își reafirmă solidaritatea cu românii, insistând asupra ideii că poporul trebuie să își recapete suveranitatea și să nu mai accepte statutul de colonie impus de factori externi.

În încheiere, acesta a publicat și două mesaje, unul în limba engleză, iar celălalt în limba franceză.

„Aujourd’hui, les maîtres ont décidé: pas d’égalité, pas de liberté, pas de fraternité pour les Roumains. Vive la France et Bruxelles, vive leur colonie appelée la Roumanie.

America is becoming great again, Europe and Romania have become petty, corrupt, and under dictatorship. Our indifference, along with that of our partners, will be paid for with the broken soul of our people!”, a conchis el.