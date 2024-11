Călin Georgescu, candidatul independent care a reușit să câștige primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale din România, a stârnit controverse majore cu declarațiile sale recente. Cu 22,94% din voturi, Georgescu l-a depășit pe principalul său rival, Elena Lasconi, care a obținut 19,17%, intrând astfel în turul doi al competiției.

Cu toate acestea, în ciuda rezultatelor bune, Georgescu a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, alegând să lanseze acuzații dure și să facă amenințări, punând pe tapet subiecte sensibile precum războiul și relațiile României cu NATO și Uniunea Europeană.

Georgescu a criticat sever presa, acuzând jurnaliștii de părtinire și de a avea deja „toate răspunsurile”. În loc să participe la conferințele de presă, el a preferat să transmită un mesaj direct printr-o televiziune de stat, refuzând să răspundă întrebărilor.

A afirmat că presa este supărată pe el din cauza refuzului de a răspunde la întrebări și a precizat că nu va răspunde nici în acea seară, explicând că jurnaliștii deja aveau toate răspunsurile. De asemenea, Georgescu a menționat că avocații săi monitorizează televiziunile private și că va lua măsuri legale, dacă va fi necesar.

„Așa cum am văzut această campanie, eram foarte bucuros dacă lucrurile ar fi mers într-o direcție elegantă, dar nu a fost cazul. Am văzut pe grupuri de presă că sunteți foarte supărați pe mine pentru că nu iau întrebări. Da, nu iau întrebări și nu voi lua nici în seara aceasta pentru simplu fapt că am văzut că dumneavoastră, presa, aveți toate răspunsurile. Avocații mei urmăresc toate televiziunile private”, a declarat Călin Georgescu.