Anamaria Gavrilă, lidera Partidul Oamenilor Tineri (POT), a anunțat că renunță la candidatura pentru alegerile prezidențiale. Decizia a fost luată în urma unei consultări cu Călin Georgescu, figură influentă în zona naționalistă. Gavrilă a explicat că își retrage candidatura pentru a susține candidatul cu cele mai mari șanse de succes. George Simion, liderul AUR, a confirmat această decizie, subliniind că a existat o înțelegere anterioară privind susținerea celui mai bine plasat dintre ei. Retragerea sa schimbă echilibrul electoral și întărește poziția lui Simion în cursa pentru Cotroceni.

Într-un mesaj public, Anamaria Gavrilă a transmis că retragerea sa este motivată de dorința de a maximiza șansele unui candidat naționalist la alegerile prezidențiale.

„Pentru că domnul George Simion are un partid mare în spate, trebuie să susținem această structură, așadar eu mă voi retrage.

S-a luat hotărârea ca împreună să îl susţinem pe cel care are cele mai multe şanse. Pentru că domnul George Simion are un partid mare în spatele său, are o structură, noi toţi trebuie să trecem peste partid, aşa cum a spus şi domnul Călin Georgescu si să susţinem această mişcare, dându-i toate şansele. Aşadar, eu mă voi retrage, ca să nu apar pe buletinul de vot şi ca să nu se împartă voturile.

Ne place, nu ne place, este un număr limitat de candidaţi pe care îi avem pe buletinul de vot şi noi trebuie să alegem cu sufletul si să înţelegem si să respectăm decizia domnului Călin Georgescu, pe care a luat-o împreună cu noi”, a declarat lidera POT.