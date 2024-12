Viața de familie fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a intrat în atenția publicului. Acesta, înainte de a se căsători cu Cristela Georgescu, care este unul dintre cei mai mari susținători ai săi și s-a implicat activ în campania electorală, a fost căsătorit cu o altă femeie, Daniela, cu care are un fiu.

Călin Georgescu a fost căsătorit cu Daniela, alături de care are un fiu, Cosmin. În prezent, Cosmin este antreprenor și antrenor de tenis. Divorțul dintre Daniela și Georgescu a avut loc în urmă cu mai bine de 20 de ani.

Daniela a declarat că nu mai păstrează legătura cu fostul său soț și nici nu este interesată de activitățile acestuia din prezent. Într-o conversație filmată și publicată de societatea.ro, Daniela a afirmat că nu mai are legături cu Georgescu și că nici nu a fost la vot.

„Eu sunt o pensionară… Ce treabă am?! Au trecut 20 de ani. Ce, naiba, să mă mai intereseze pe mine? Când pui punct la ceva, ai pus punct. Nu am mai avut de-a face că nu am mai ținut legătura. Eu nu am nici televizor, vă rog să mă credeți”, a spus ea.