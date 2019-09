Viceprimarul Aurelian Bădulescu aruncă insulte grele la adresa jurnalistei Sandra Sălăgean.

Acesta a fost contactat de jurnalistă pentru o reacție cu privire la înregistrarea de la București FM.

Într-un mesaj pe telefon, Bădulescu îi spune jurnalistei: „Ești o vacă!”

Mai mult, viceprimarul încearcă să se scuze și neagă acuzațiile aduse la adresa sa, însă dovezile spun totul. Jurnalista a publicat limbajul suburban al politicianului.

„Eu nu mi-aduc aminte să fi trimis nimănui un mesaj. Stați să mă uit în telefon. Într-adevăr, dar cred i l-am trimis greșit, nu dumneaei. Eu aveam o altă discuție pe Whatsapp și cred că din greșeală am făcut-o pe dumneai vacă. Dar care e problema, că nu am înțeles. A interpretat că am făcut-o eu vacă pe dânsa? Vai, îmi cer mii de scuze.”

Se pare că în respectiva emisiune, s-au dezbătut problemele bicicliștilor din Capitală și cele ale trotinetelor electrice din trafic.

Emisiunea a fost moderată de Mihaela Ioniță, iar dezbaterea a avut loc între Aurelian Bădulescu și ceilalți invitați, Bogdan Enoiu – creatorul Flow, Marius Gorgan de la Bucharest Bike Traffic și Bogdan Toma, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov.

„Am și eu o întrebare! Am fost și eu tânăr ca dumneavoastră”, a început Bădulescu. „Domne io vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dacă ați lucra, să spunem, ați fi avocat, și vreți să mergeți cu bicicleta…

Domnle, dar nu puți când ajungi la tribunal, de la mersul pe bicicletă? (…) Eu de la efort, că am mers și eu cu bicicleta, eu cred că puți. Da, deodorante care să țină jegul pe piele. Eu nu vreau să am de-a face cu oameni care put”, a afirmat viceprimarul Capitalei în emisiune

Reacția acestuia este de nedescris. Limbajul de politician își spune cuvântul și de data aceasta. Bădulescu a menționat că el nu vrea să „pută”, și nici să facă „bătături la c*r”.

„Nu vreau să fac bătături la c*r! E bine? N-am hemoroizi, că io-s din ăla de la țară și nu fac de astea, am mâncat sănătos. Nu vreau să fac bătături la c*r și nu vreau să put! Că sunt curat, sunt crescut la țară”.

