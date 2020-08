Într-un interviu acordat pentru Saga, politologul bulgar Evgheni Dainov a explicat situația cu care Bulgaria se confruntă în ultimele săptămâni.

Reporter: Domnule Dainov, Bulgaria fierbe și dă pe afară de o lună întreagă, în fiecare seară bulgarii ies pe stradă și strigă „Demisia” primului ministru Borisov și procurorului general Ivan Gheșev. Dar amândoi s-au blocat și nu renunță la putere, cred că nu vom vedea demisii curând?

Evgheni Dainov: Nu văd cum va rezista Borisov în situația în care totul este împotriva lui. Și opinia publică este împotriva lui, și conștiința maselor este împotriva lui. De data aceasta, protestul nu este limitat doar la Sofia, ci nemulțumirea este peste tot. Ceea ce este foarte important și este de la bun început – acesta este poporul. Nu sunt doar artiștii și specialiștii IT obișnuiți, ci sunt tot felul de oameni. Poporul care s-a săturat de Boiko Borisov. Împotriva lui se întoarce faptul că el a devenit fața acestei puteri și că a ținut să se știe că totul este în decizia lui. Acum, acceptarea acestui mod de guvernare s-a întors împotriva lui personal. De aceea nu are cum să nu își dea demisia.

În afară de asta, am văzut că și presa europeană tună și fulgeră, mass-media americană a început să scrie despre situația din Bulgaria, ceea ce înseamnă că diverse persoane importante vor începe să-l sune și din străinătate pentru a-l întreba ce face. Nu-l văd supraviețuind.

Reporter: Borisov s-a ascuns în ultimele zile. Luni, „a dat” bani operatorilor de turism, dar nu a apărut public „pentru a-i nimeri cu cărămizile de bani”?

Evgheni Dainov: Evident că Borisov face greșeala tuturor guvernanților din Bulgaria când încep protestele împotriva lor – să aștepte ca protestatarii să obosească sau să se sature, să fie deziluzionați, descurajați sau să se certe între ei. Apoi el să apară ca împăciuitor, ceva la care Borisov se pricepe. Dar, de data aceasta, nu. Datele sociologice arătă că marea majoritate a oamenilor din țară au susținut protestul, din toate păturile sociale. De aceea demonstrațiile sunt de o atât de mare amploare.

Tacticile lui nu funcționează

Borisov încearcă și să aplice tactici care nu funcționează în situația actuală – să aștepte și la final să apară ca salvator. Să nu uităm că sub tactica asta a sa stă o mare teamă. În urmă cu aproximativ doi ani am observat că s-a speriat și am pus în presă întrebarea „De ce este speriat acest om?”. Nu am primit răspuns. Dar comportamentul său se bazează pe o mare frică.

Reporter: De ce anume îi este frică?

Evgheni Dainov: Încă nu am idee de ce îi este atât de frică. Dar frica este un consilier foarte prost.

Reporter: Oare pentru că nu va mai reveni la putere sub nicio formă?

Evgheni Dainov: Eu cu colegul Daniel Smilov am avut o dispută care a durat ceva timp. El a susținut că Boiko Borisov e un om politic și are reflexe politice și un mod politic de a gândi. Prin urmare, trebuie să îi aplicăm abordări și analize ale științelor politice. Eu am susținut că el este un bandit și că are un mod de gândire de bandit și, în orice caz, dacă i-am aplica analize politice, nu am avea concluzii realiste. Astfel, urmând logica mea, vă voi spune de ce Borisov nu își poate permite o demisie. Pentru că, din punct de vedere politic, el ar fi trebuit să facă asta cu mult timp în urmă, atunci când toată autoritatea și popularitatea GERB nu erau la pământ. Adică ar fi trebuit să avem alegeri la sfârșitul anului trecut. Dar asta dacă ar fi gândit ca un politician, dar el o face ca un bandit. Banditul va promite întotdeauna cuiva că va face ceva.

În opinia mea, nu-și poate permite să demisioneze, deoarece a făcut prea multe promisiuni prea multor oameni puternici cu privire la modul în care va rezolva problemele acestora din funcția de prim-ministru. Deoarece aceste promisiuni sunt ca niște piramide financiare și nu se termină niciodată, ele se pierd în orizonturi de timp. Se vede însă că a făcut prea multe promisiuni și nu își poate permite să predea puterea mai devreme. Dacă ar fi gândit ca un politician, am fi avut un cabinet Borisov 4 deja de mult timp.

Reporter: Ați spus că situația cu procurorul general Ivan Gheșev este diferită. De ce?

Va fi greu să demisioneze

Evgheni Dainov: Mecanismele și structurile democratice care în prezent pun presiune pe Boiko Borisov, care a trecut totuși printr-un vot popular, nu funcționează pentru Ivan Gheșev. Pentru că nu a trecut printr-un vot popular și nu face parte din democrație. Iar mecanismele democratice îl vor determina mai greu să demisioneze. Singura modalitate pentru ca el să cadă este ca demisia lui Borisov să-l tragă și pe el. Pentru că sunt ca niște vase conectate. Întrebarea este dacă sunt atât de conectate încât, atunci când Borisov va cădea, îl va trage și pe Gheșev, sau va face o piruetă, așa cum a făcut fostul procuror general Țațarov în urmă cu ani, când Borisov a căzut de la putere. Țațarov a făcut o întoarcere și s-a ridicat împotriva lui. Să vedem dacă Gheșev poate face asta.

Reporter: În acest sens, protestul împotriva lui Borisov și Gheșev a început cu Roseneț și cu formațiunea „Da, Bulgaria”, apoi procurorii au intrat în Președinție, au săpat, au arestat. Și acum se pare că „Da, Bulgaria” se distanțează de demonstrații, iar pe de altă parte este așa-numitul „Trio Otrăvit”. Ce se întâmplă?

Evgheni Dainov: Ceea ce sociologia constată abia acum e că există o nemulțumire profundă a oamenilor împotriva lui Borisov și se acumulează furie, am simțit asta primăvara trecută. Am avut dispute cu sociologi și ei au râs de mine, oferindu-mi informații că, dacă vor fi alegeri, Boiko Borisov va câștiga. Le-am arătat observațiile mele, după ce am am călătorit în jumătate din Bulgaria, că oamenii nu-l mai tolerează pe acest om. Această intoleranță a fost aprinsă în această vară de o serie de acțiuni impertinente din partea puterii, care a decis că este eternă și că, dacă vor fi proteste la Sofia, vor fi 10, 20 sau 30 de persoane și nu ar interesa deloc. Toate aceste clădiri una în alta de pe litoral – respectivul zid de susținere din Alepu etc. – au inflamat furia acumulată. Aștepta doar să izbucnească undeva. Prima izbucnire a fost la data de 25 iunie, când Verzii au organizat un protest imens la Sofia. Mult mai mare decât în ​​2012. Până acum nu a avut loc un protest verde atât de mare în Bulgaria. Verzii sunt de obicei oameni blânzi din punct de vedere politic și nu au strigat niciodată atât de mult împotriva lui Boiko Borisov sau pentru demisia guvernului. Pe 25 iunie doar asta s-a auzit din gura lor. Verzii cultivați au cerut demisia.

Imediat după aceea s-a găsit calea potrivită de a se ilustra prin imagini în mișcare – acțiunea din Roseneț, ce înseamnă să fii o mafie care a acaparat statul și ca cetățean să nu poți intra pe un teritoriu al statului. Președintele a fost lovit imediat de Gheșev, iar procurorul general era deja extrem de nepopular. Președintele Radev, la rândul său, este extrem de popular. Pentru că el reprezintă singura instituție de stat care nu este acaparată de niște bandiți care ne conduc. Așa a izbucnit totul – gazul s-a scurs, gazul s-a scurs și în cele din urmă am avut o mare explozie. Ceva ce mă așteptam să se întâmple de cel puțin doi ani și ceva, am prezis asta.

Lucrul la care nu mă așteptam era ca toată povestea să ajungă în afara Sofiei și să vină atât de mulți oameni, nu doar cei cu studii superioare. De aceea, acest protest este istoric. Până acum, oamenii s-au alăturat intelectualilor protestatari doar în caz de foamete. Sau de frica ei. Dar nu și acum. Acum este un dezgust general că Bulgaria este condusă de astfel de oameni, ceea ce a scos în stradă diferite tipuri de protestatari. Nu buzunarele goale, ci dezgustul. Pentru prima dată se întâmplă așa ceva în Bulgaria – un protest față de demnitatea jignită, nu pentru frigiderul gol.

Reporter: Ei bine, să zicem că Borisov va demisiona, ce se va întâmpla în continuare și cine va veni?

Evgheni Dainov: Să nu lucrăm cu termeni de secolul XX, care nu-și au locul în secolul XXI. Niciun protest din lume, de mult timp, nu emite lideri. Toți vor să se emită lideri, ceea ce este și noutatea. Liderii apar atunci când vine timpul alegerilor. Apoi, partidele, unii fac foarte bine, stau lângă, ies și spun: „Pentru ceea ce voi ați protestat, noi vom veni și vom repara. Votați pentru noi”. Piesa este în două acte. Protestele sunt una, nu se ocupă cu emiterea de lideri sau cu elaborarea unui proiect de program guvernamental. Apoi, la alegeri, cine reușește să-i convingă pe bulgari că această mânie va fi transformată în politica de stat, va lua voturi.

Reporter: Dar există astfel de formațiuni, partide, care îi pot convinge pe bulgari de acest lucru? Pentru că mulți întreabă – îl înlăturăm pe Borisov, dar ce facem în continuare?

Evgheni Dainov: Îmi amintesc de sfârșitul anului 1989, când am început să merg la mitinguri antiguvernamentale. Pe tot parcursul anului 1989 și jumătate din 1990, Partidul Comunist Bulgar ne-a explicat: „Bine, ne îndepărtați. Dar vor veni unii păroși și cu barbă, fără să aibă habar de ce înseamnă guvernarea. Vor guverna ei mai bine decât noi?!” Fiecare conducător bulgar oprimat spune – dar numai eu pot guverna și dacă nu sunt eu, va fi haos și va veni potopul.

La protestul din Roseneț am dat următorul răspuns unui domn în vârstă. El îmi spunea – „Îl vom elimina pe Boiko, și cine vine? Ninova, nu?” Și eu i-am răspuns: „De ce nu-ți închipui că vine Hristo Ivanov?”, de exemplu. Va veni cel pentru care vom vota. Cei care vor guverna Bulgaria nu sunt de la vreo loterie. Ideea este să votezi inteligent.

Guvernul interimar trebuia să fie gata

Reporter: În acest context, președintele Radev a anunțat că este pregătit cu guvernul interimar, care să pregătească aceste alegeri.

Evgheni Dainov: În situația actuală, el ar fi trebuit să fie gata cu guvernul interimar cu mult timp în urmă. Operațiune normală. Președintele este singura instituție care nu a fost controlată de acești bandiți și a stat împotriva lor de câțiva ani, devenind în scurt timp un purtător de cuvânt al răscoalei populare, după ce a găsit și sprijin pentru aceasta. Și a anunțat: „Mutrele/bandiții, afară”. Un astfel de slogan scurt care să spună totul ar fi fost foarte dificil de dat și de către specialiști. Astfel, Radev a devenit și politicianul care exprimă în acest caz ceea ce își doresc oamenii. Cum se va realiza transformarea lui în politician de acum încolo, habar n-am. În acest moment el este legitim pentru că 2,5 milioane de bulgari l-au votat și este o expresie a mâniei generale de a opri obrăzniciile.

Toate temerile privind guvernul interimar sunt ale „spiridușilor” de la GERB. Aceștia amenință că nu vor fi bani pentru primării, iar eurodeputații – că dacă nu va fi Borisov, Bulgaria nu va avea deloc bani europeni. În același mod, aceștia spun că, dacă va exista un guvern interimar, va fi o catastrofă.

Aveam deja un guvern interimar format din Radev. A organizat ultimele alegeri câștigate de GERB. Faptul că acum știu că nu vor câștiga niciun fel de alegeri, organizate de nimeni, este doar problema lor. Să trâmbițezi că, dacă Borisov nu va fi premier, banii europeni vor fi blocați și că, dacă Radev va forma un guvern interimar, va declara imediat republică prezidențială și va invita rușii imediat, asta este o prostie. Doar un creier grav deteriorat de bandit poate inventa astfel de prostii.

Reporter: Situația este cu adevărat dinamică și imprevizibilă, dar din cuvintele tale se dovedește că alegerile anticipate ne așteaptă la sfârșitul toamnei?

Evgheni Dainov: Sunt deja prea sătul să trăiesc într-un mediu impertinent, complet previzibil. Am trăit într-un mediu complet previzibil în impertinența sa cu Jivkov, am trăit într-o situație obraznică și complet predictibilă cu Borisov. Destul. Trebuie să existe impredictibilitate. Din ea se naște noul. Așteptăm alegeri anticipate, oricând vor avea loc acestea.