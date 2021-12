Bugetul pe 2022 se votează până în 20 decembrie

Declarația lui Ionuţ Stroe a fost făcută luni, 6 decembrie, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.

„Premierul Nicolae Ciucă ne-a asigurat astăzi că până pe data de 20 decembrie legea sau propunerea pentru legea bugetului de stat va fi prezentată în Parlamentul României pentru a fi dezbătură şi adoptată la timp”, a declarat Ionuț Stroe.

De asemenea, acesta a arătat că discuţia a vizat şi chestiunile de fiscalitate, sau strategia fiscal-bugetară.

„Este un subiect de interes, politica fiscal-bugetară pe 2022, parte a bugetului de stat pe 2022. Am concluzionat şi ne-am reafirmat poziţia legată de noi taxe care cu siguranţă nu vor exista în acest buget. Ţinem fiarte mult la acest lucru”, a declarat Ionuţ Stroe.

Purtătorul de cuvânt al PNL a vorbit și despre menţinerea reducerii deficitului şi menţinerea tuturor indicilor macro-economici angajaţi în discuţiile cu Comisia Europeană. Astfeș, ţinta de deficit bugetar se va păstra în limita a 5,84% din PIB.

Gabriela Firea a confirmat informația

La rândul său, ministrul Familiei Gabriela Firea a transmis în aceeași zi că cel mai târziu în 20-21 decembrie se doreşte ca Legea bugetului pentru 2022 să fie adoptată.

„Pe maximum 20-21 decembrie se doreşte a fi votat deja proiectul de buget şi noi până atunci trebuie să fi avut toate aceste dezbateri pe marginea bugetului de stat”, a declarat Gabriela Firea.

Ministrul Familiei a precizat că acest lucru este o prioritate pentru toate ministerele. Mai apoi, Firea a fost întrebată dacă toate măsurile anunţate anterior vor fi cuprinse în buget.

„Mare parte, da. Chiar am discutat şi astăzi”, a răspuns Gabriela Firea.

Cîțu vrea să fie menţinute angajamentele faţă de români, faţă de Comisia Europeană şi faţă de investitorii instituţionali.

„Astăzi trebuie să avem la coaliţie prima discuţie despre buget, ministrul Finanţelor va veni la coaliţie şi va prezenta, cred, o variantă. Vom vedea acolo cum se finanţează toate proiectele. Dar pentru noi este important ceea ce am discutat şi astăzi, ce am discutat de fiecare dată şi atunci când am făcut programul de guvernare: să ne menţinem angajamentele faţă de români, în primul rând, faţă de Comisia Europeană şi faţă de investitorii instituţionali.

România a intrat pe un drum prin care corectează unele derapaje din trecut, cu o economie care se bazează mai mult pe investiţii, care a demonstrat că a trecut mai uşor peste perioada de criză prin această paradigmă. Este lucrul la care noi ţinem şi pe care îl vom avea în continuare ca priorităţi”, a spus Florin Cîţu