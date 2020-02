Declanşarea de către Comisia Europeană a procedurii de deficit excesiv nu exclude majorările de salarii şi pensii prognozate conform bugetului pentru acest an, a precizat, joi, ministrul demis al Finanţelor, Florin Cîţu. El a participat la o conferinţă pe tema finanţării investiţiilor, organizată de Banca Europeană pentru Investiţii. La plecare, ministrul Finanţelor a fost întrebat de jurnalişti dacă procedura de deficit excesiv care va fi declanşată de Comisia Europeană exclude majorările de pensii şi salarii anunţate deja, iar răspunsul său a fost: nu.

„Nu. Ceea ce spunem noi este că în momentul în care am construit bugetul am ţinut cont de legislaţia în vigoare, dar ţinem cont şi de evoluţia economiei şi cea bugetară. Până acum nu avem de ce să ne îngrijorăm. În ianuarie am avut încasări foarte bune la TVA, sunt cele mai bune din 2016, am returnat TVA cu un miliard mai mult decât anul trecut, deci în acest moment nu trebuie nimeni să se îngrijoreze, banii pentru buget sunt acolo. Mai mult, am plătit deja salariile mărite pentru sectorul bugetar, nu există nici aici niciun fel de îngrijorare. Salariile şi pensiile au fost prinse în buget, nu există niciun fel de discuţie”, a spus Cîţu.

Nu aveam cum să evităm, ştiam foarte bine că vom depăşi 3%

El a arătat că procedura de deficit excesiv va fi declanşată cu siguranţă de către Comisia Europeană şi era un lucru previzibil.

„Strategia fiscal-bugetară arată deja că deficitul bugetar va scădea sub 3% în 2022. Când am construit bugetul pe 2020, am luat în calcul că va fi declanşată procedura de deficit excesiv. Nu aveam cum să evităm, ştiam foarte bine că vom depăşi 3%, am spus acest lucru din prima conferinţă de presă. Avem un set de măsuri pentru reducerea deficitului în viitor, pe care le-am prezentat în strategia fiscal-bugetară”, a continuat şeful Finanţelor.

Potrivit acestuia, execuţia bugetară pe prima lună a anului arată mai bine decât era aşteptat şi deficitul ar putea fi în acest an mai mic de 3,6% din PIB.

„Aşa că, dacă BNR are intenţia de a scădea dobânda, iar problema este deficitul, n-o să mai aibă această problemă”, a mai spus Cîţu.

Codul Fiscal nu va fi modificat în 2020

Singurul lucru care trebuie să fie negociat cu Comisia Europeană este viteza cu care ne vom întoarce la un deficit sub 3% din PIB, a arătat el.

„Bineînţeles, Comisia dorea anul acesta, dar noi spunem foarte clar că nu se poate, pentru că o astfel de politică fiscală ar putea afecta negativ economia. Şi nu vom face aşa ceva. Vom încerca să negociem şi să arătăm că revenim sub 3% în 2022, este un lucru de care ne ţinem”, a susţinut oficialul citat, potrivit Agerpres.

El a subliniat că în acest an nu va fi modificat Codul Fiscal, iar declanşarea procedurii de deficit excesiv nu înseamnă corecţii.

„Nu vom face corecţii. Procedura de deficit excesiv înseamnă măsuri pe care Guvernul le prezintă pentru a reduce deficitul în viitor. Deja am arătat în strategia fiscal-bugetară că deficitul va scădea în fiecare an până sub 3% în 2022”, a continuat ministrul.

Întrebat de jurnalişti care sunt măsurile pentru reducerea deficitului, Cîţu le-a indicat să se uite în strategia fiscal-bugetară. Ministrul nu a răspuns la întrebarea dacă le garantează românilor că pensiile şi salariile vor fi majorate în acest an.

