Ziua de 10 august 2023 i-a reamintit Simonei Halep că are fani de nota zece! Jucătoarea de tenis este susținută până în pânzele albe de fanii ei din lumea întreagă, care așteaptă cu nerăbdare verdictul de la Sport Resolutions, dorind să o revadă curând pe terenul de tenis.

De exemplu, Jaiden Micheal, actorul britanic devenit celebru la nivel internațional cu ajutorul serialului TV „Neveste disperate”, este un fan înfocat al tenisului și un susținător devotat al Simonei Halep. Vedeta cere explicații în cazul scandalului de dopaj în care este implicată sportiva din România, criticându-le, totodată, pe Victoria Azarenka (Belarus), Jessica Pegula (SUA) și Donna Vekic (Croația) pentru că nu i-au luat deloc apărarea Simonei Halep până acum.

„Aveți de gând să faceți ceva pentru a vă ajuta colega? Consiliul WTA… Victoria Azarenka, Jessica Pegula, Donna Vekic? Nu v-am văzut pe niciuna făcând sau spunând vreun cuvânt despre haosul din cazul Simonei Halep”, a scris, joi, Jaiden Micheal pe contul său de Twitter.

You gonna do anything to help your fellow player?! @WTA Players council… @vika7 @JPegula @DonnaVekic ?? Not seen any of you do or say a single thing about this mess. @Simona_Halep https://t.co/HcMvH8ei0q

