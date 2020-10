Brexit-ul nu va salva Rusia de la sancțiuni. Regimul restricțiilor impuse Moscovei s-a cristalizat

Danila Moiseev a scris o opinie pentru publicația rusească Nezavisimaia Gazeta în care precizează că în ultima zi a Festivalului culturii britanice contemporane, "Different Ever After", organizat de Ambasada Marii Britanii la Moscova și de portalul "Тeorii și practici", s-a desfășurat o masă rotundă consacrată temei privind ieșirea țării din componența Uniunii Europene.