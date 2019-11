USR Bucureşti a anunţat că va depune plângere penală împotriva primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru infracţiunea de abuz în serviciu, în legătură cu situaţia de la Spitalul Gomoiu.

„Primarul Capitalei a refuzat timp de doi ani să ia măsurile care se impuneau în urma concluziilor raportului Corpului de Control. De asemenea, Gabriela Firea a refuzat să pună la dispoziţia consilierilor municipali USR şi, implicit, la dispoziţia publicului raportul întocmit în urma controlului de acum doi ani de la ASSMB, control ce a vizat intervalul 2010 – 2017. Practic, Gabriela Firea a tăinuit informaţii extrem de grave privind prejudicierea bugetului public cu sume de până la 20 de milioane de euro. Le-a tăinuit nu doar faţă de public, nu doar faţă de Consiliul General, dar le-a tăinuit şi faţă de autorităţile care ar fi putut să cerceteze ilegalităţile, să-i depisteze şi să-i sancţioneze pe vinovaţi”, se menţionează într-un comunicat al USR Bucureşti.

Conform aceleiaşi surse, USR Bucureşti a depus pe 2 februarie 2018, prin consilierul municipal Ana Ciceală, o solicitare de informaţii prin care se cerea ASSMB să confirme existenţa raportului Corpului de Control şi să-l transmită, fiind vorba de o informaţie de interes public. Directorul ASSMB ar fi răspuns că există un astfel de raport, dar nu poate fi făcut public, pentru că ar conţine date cu caracter personal.

„Gabriela Firea are nu doar o culpă morală, ci, foarte probabil, una penală. Este vinovată de tăinuirea situaţiei de la Spitalul Gomoiu. A ştiut şi a tăcut. A tăcut chiar şi când a fost întrebată care sunt concluziile raportului Corpului de Control. Or, aici nu mai poate fi vorba despre eroare sau neglijenţă. Este în mod clar intenţie evidentă de a obstrucţiona aflarea adevărului şi pedepsirea vinovaţilor. Cer demisia Gabrielei Firea, aşa cum am făcut-o în multe alte dăţi, deşi ştiu că nu va renunţa la funcţie. Ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este altceva decât o altă dovadă că are ceva de ascuns şi că speră să-şi acopere urmele în aceste ultime luni de mandat”, a declarat Ana Ciceală, potrivit comunicatului USR Bucureşti.

Te-ar putea interesa și: