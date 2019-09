Șeful DIICOT prezintă cronologic evoluția acestui caz, începând cu luna aprilie, când autoritățile au fost sesizate în cazul dispariției Luizei Melencu, de 18 ani, și ulterior al Alexandrei Măceșanu.

Fiind reaudiat, inculpatul a recunoscut că le-a ucis pe ambele fete, după care s-a preocupat să își șteargă urmele. Nu a recunoscut că le-a violat și infracțiunea de trafic. În această chestiune s-a dispus conducerea în teren a inculpatului pentru a vedea unde a fost aruncată Luiza Melencu.

În schimb, familia Luizei nu crede nimic din ceea ce a spus Felix Bănilă. Bunicul fetei îl amenință pe șeful DIICOT și e convins că nepoata lui este în viață. Mai mult, bărbatul îi aduce acuzații grave lui Felix Bănilă. „Nu avem încredere în acel mincinos și escroc. Luiza trăiește, Banila acopera adevaratii faptasi. Procurorii sunt complici la crime. Luiza nu a plecat benevol. Procurorul să fie atent la ce spune. La două ore după ce a dispărut noi am sunat la 112. Să cerceteze în continuare. Să pună presiune asupra lui Dincă și a celor care nu și-au făcut datoria. Să ne caute fata în altă parte. Fata noastră trăiește. Să îi caute pe acei procurori care nu-și fac datoria. Nu și-au făcut datoria și uitați unde am ajuns. Complicii lui Dincă au ajuns la amendă penală în 2014. Suntem trădați de aceste organe incompetente. Vor să acopere urmele celor vinovați, acelor funcționari care nu și-au făcut datoria. E multă impertinență și nesimțire. Tot ce am aflat, am aflat din presă. Aici a fost o fantezie, o inducere în eroare. Bănilă nu a spus nimic, nu a scos nimic în relief. Să ne caute fata și să o aducă acasă. Îl dau în judecată pe Dincă. Să retracteze tot ce a spus”, a tunat bunicul Luizei.

