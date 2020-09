Incendiu de proporții la un hotel din București! Pompierii intervin chiar acum. E vorba de o clădire istorică, mai exact hotelul Triumf din Capitală, potrivit România TV. La fața locului s-au deplasat de urgență șase echipaje de pompieri. Este vorba despre o clădire situată în zona centrală a Capitalei, o clădire istorică cu o suprafață foarte mare prin urmare și suprafața la care se manifestă flăcările este una destul des mare.

Flăcările au izbucnit la acoperiș, iar pompierii acționează cu 6 autospeciale. Zece persoane, personal administrativ, au fost evacuate din clădire.

Totul s-a petrecut de primele ore ale dimineții iar incendiul este un incendiu de proporții.

Din primele inofrmații, incendiul se manifestă la acoperișul acestul hotel, cel puțin 5mp din acoperiș ard iar de la distanșă se vede mult fum.

Una dintre străzile din zonă este blocată. Nicio persoană nu a fost rănită.

„Totul este sub control, manifestarea a avut loc în podul hotelului, unde tâmplăria este din lemn și asta a influențat dezvoltarea incendiului. Nu sunt persoane rănite, sunt 10 persoane evacuate. Sunt 14 autospeciale la fața locului. În jurul 8 a fost anunțat incendiul. Urmează să se stabilească cauza incendiului de colegii mei, înainte să ne asigurăm că incendiul este stins”, a declarat Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU București, pentru B1.ro.

Hotelul Triumf a fost ridicat in perioada interbelica, in 1935, de acelasi arhitect care a proiectat si Arcul de Triumf. Atunci cladirea era destinata functionarilor BNR. Dupa razboi, a fost preluata de partidul comunist pentru cazarea oaspetilor din strainatate.

Hotel Triumf este amplasat pe bulevardul Kiseleff, o zona de ambasade si de vile impunatoare. Vis-a-Vis, in urma cu cativa ani locuia si ambasadorul Statelor Unite. Hotelul in sine are o suprafata de 6.000 de metri patrati și are o curte de 15.000 de metri.