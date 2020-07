Este alertă în Grecia după ce un cutremur i-a zguduit pe localnici. Acesta a avut loc la ora 04:48 (ora locală a României).

Epicentrul seismului a fost la 133 de kilometri vest de Patras și s-a produs la doar 10 kilometri adâncime.

Grecia, lovită și de incendii

Incendiile afectează de două zile zona Kechries. Localităţile Sofiko şi Drassa au fost evacuate. Se analizează situația și în alte sate.

„Am cerut Guvernului să instituie starea de urgenţă în regiunea Pelopones”, a declarat primarul orașul Corint, Vassilis Nanopoulos.

Puterea flăcărilor este întreținută de vântul puternic. Numeroase locuinţe au fost avariate, spun autoritățile locale.

Peste 260 de pompieri intervin pentru stingerea incendiilor. Sunt folosite, de asemenea, șapte elicoptere și trei avioane.

Autoritatile elene sunt ingrijorate, dupa ce 57 de incendii au izbucnit in mai multe regiuni din Grecia, in doar 24 de ore, anunta portalul greekcitytimes.com.

Cea mai afectata regiune este Corint, din estul Peninsulei Peloponez. Pompierii greci se lupta joi cu incendiul de vegetatie produs in apropierea satului Kechries, pe malul marii, in a doua zi de la declansarea flacarilor in padurile de pin din apropierea localitatii, care au dus la evacuarea a sute de persoane.