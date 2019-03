Cătălin Predoiu pare vizat de un nou dosar, după ce în cursul zilei de joi a fost chemat la audieri de către Direcția de Investigare a Criminalității Economice.

El este audiat în calitate de martor.

Potrivit ultimelor informații, Predoiu este audiat într-un dosar repartizat de Parchetul General, care vizează intermedieri financiare realizate de acesta în 2012 în calitate de avocat.

”Este un dosar care vizează niște intermedieri financiare făcute de Cătălin Predoiu în 2012, în calitatea sa de avocat. Este audiat doar în calitate de martor” a anunțat Antena 3.

Audierea este realizată de polițiștii de la Direcţia de Investigare a Criminalității Economice, în baza delegării primite de la Parchetul General.

UPDATE

Cătălin Predoiu a reacționat, după audierile de la Poliție, că a fost chemat în calitate de martor într-un dosar care vizează o persoană fizică din Brașov,. El ar fi fost întrebat despre asistența juridică pe care a oferit-o pentru vânzarea unei societăți românești către una germană.

„Am dat declarații în calitate de martor, legat de un dosar care are în cercetare o persoană fizică din Brașov. În primul rând, nu s-a menționat o astfel de faptă (spălare de bani, n..r), nu știu exact care e obiectul cercetării. (…) Am fost avocat al unei societăți, dar nu are nicio legătură cu intermedierea. Contractul de asistență a vizat asistență juridică de vânzarea unei companii, care nu s-a mai realizat. Nu am fost întrebat decât cu privire la relația mea de avocat cu această societate. Am explicat când a fost încheiat contractul de asistență juridică, în ce a constat asistența și cum s-a încheiat asistența juridică. ( ..) Absolut totul s-a desfășurat normal, negocierile au vizat o vânzare către o companie germană, foarte mare. Negocierile au eșuat pentru că partenerul german nu a mai dorit să cumpere”, a declarat Cătălin Predoiu, la ieșirea de la audierile Direcției de Investigare a Infracțiunilor Economice, din cadrul Poliției,.