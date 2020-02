Preşedintele Klaus Iohannis are o întâlnire, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu premierul demis Ludovic Orban, potrivit unor surse oficiale. Mai mult, şeful statului urmează să vorbească, începând cu ora 18.30, în cadrul unei conferinţe de presă.

Rareș Bogdan a făcut un anunț interesant

”Vom merge cu aceeași propunere la Cotroceni și cu aceeași echipă guvernamentală. Nu avem ce să le reproșăm acestor oameni. Inclusiv cu cele 25 de OUG nu au făcut decât să repare greșelile PSD”, a declarat Rareș Bogdan, miercuri, la Antena 3.

Mai mulți parlamentari l-au vrut pe Orban out

261 de parlamentari au votat în favoarea moțiunii de cenzură, în condiţiile în care erau necesare 233 de voturi. 139 de parlamentari au votat împotriva moţiunii şi au fost zero abţineri. Guvernul Orban a stat în funcţie doar trei luni de zile.

Ce a spus Orban imediat după aflarea rezultatului

“Suntem mândri de ce am facut în aceste trei luni, că am reaşezat România în rândul naţiunilor europene pe picior de egalitate. Suntem mândri că am refăcut încrederea mediului de afaceri şi a investitorilor în Guvernul României.

Te-ar putea interesa și: