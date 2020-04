Pacienţii au fost transferaţi la spitale COVID-19, iar asistenta, asimptomatică, a fost internată.

Cazurile COVID-19, depistate la Fundeni, nu pun în pericol activitatea Institutului.

Asistenta medicală nu prezenta simptome

„Am testat-o fiindcă am început să testăm personalul. Testăm pacienţii şi personalul. Testarea pacienţilor şi a personalului ne permite depistarea de timpuriu a oricărui posibil focar şi, totodată, identificarea cazurilor asimptomatice pentru continuarea în siguranţă a activiăţii unităţii medicale. Astfel am identificat o persoană complet asimptomatică şi am izolat-o, respectiv asistenta medicală”, a spus conf dr Anca Coliţă, managerul institutului Fundeni.

Pacienții au fost transferați la un spital special COVID-19

„Orice pacient care necesită internarea în Institutul Clinic Fundeni este izolat, i se face testul COVID și stă în zona de izolare, singur în salon, până avem rezultatul testului. Dacă este negativ, se duce în zona verde a secției, dacă este pozitiv se transferă la spital dedicat COVID. Cei doi pacienţi au fost testaţi. Ei aşteptau rezultatul testului în izolare. Am făcut ancheta pentru fiecare din ei. Tot personalul cu care au intrat în contact a purtat echipament de protecție. Când am primit testul pozitiv, i-am transferat”, a explicat prof. dr. Alina Tănase, director medical al institutului Fundeni.