Politicianul nu crede că măsurile adoptate până acum justifică prelungirea stării de urgență cu încă o lună.

Democrația nu trebuie restrânsă

”Profitând de emoția publică uriașă, dl Klaus Iohannis prelungește, fără nici un fel de analiză sau plan de viitor, starea de urgență pe toată țara pentru încă 30 de zile! Recunosc că am votat cu inima strânsă și prima dată decretul care impunea aceasta stare excepțională.

Am votat pentru că am crezut că doar regulile democratice îi încurcă pe guvernanti în a lua niște măsuri care să limiteze răspândirea coronavirusului. Între timp am văzut cu toții că nu democrația îi încurca pe conducătorii noștri, ci lipsa de experiență și încapacitatea de anticipare”, apreciază politicianul.

Măsurile nu au fost gândite

Tăriceanu este de părere că starea impusă ne transformă pe toți în infractori: ”Am revăzut zilele astea toate ordonanțele militare pe care le-au dat în perioada asta de stare de urgență și am constatat că sunt extrem de puține măsuri care nu ar fi putut fi luate în vremuri normale.

În primul rând, toate ordonanțele care au urmat primei nu fac decât să corecteze, să completeze, să explice sau să clarifice ordonanțele de dinainte, ceea ce ne spune multe despre cât de bine au fost gândite.

În al doilea rând, toate ordonanțele care conțin niste interdicții au o lungă listă de excepții de la ele, astfel încât aproape toți ne-am califica să le încălcăm”.

Liber la abuzuri

”Deci, nu o să votez pentru prelungirea stării de urgență pentru că aceste ordonanțe militare nu fac aproape nimic din ce nu poate fi făcut de o administratie civilă, dar, în schimb, ne produc tuturor daune importante. Doar posibilitatea de a opri zboruri spre și din zone fierbinți sau închiderea mall-urilor nu justifica o asemenea măsură extremă.

Nu o să votez pentru prelungirea stării de urgență pentru că, la adăpostul ei, aceste ordonanțe militare legalizează lipsa de transparență și deschid drum liber abuzurilor. De asemenea, ele permit guvernanților să puna botniță mass-mediei și să transforme criza generata de coronavirus într-o uriașă acțiune de propaganda”, mai spune Tăriceanu.

Bani pentru amici

”Felul în care se fac achizițiile publice de echipamente este doar vârful icebergului. Oare nimeni nu sesizeaza faptul că mare parte a firmelor care se califică pentru achiziții și aduc măști și combinezoane la prețuri de costume spațiale sunt ale lor sau ale prietenilor lor?

Lipsa de transparență în achizitii este nimic în comparatie cu ce simtim că se întamplă în jurul nostru. Îmi este foarte frică de faptul că ai noștri conducători folosesc starea de urgență pentru a încălca în masă drepturile și libertățile noastre. În consecinta nu putem sta cu brațele încrucișate și va trebui să adoptăm în Parlament o lege care să oblige autoritatile să comunice, în maxim 90 de zile de la sistarea stării de urgență, fiecărui român care a fost ascultat, localizat, urmărit, pe motiv de coronavirus, pe ce perioada și cu aprobarea cui s-au făcut aceste lucruri. Oamenii au dreptul să știe dacă le-au fost încălcate și alte drepturi față de ceea ce știm cu toții.

Nu o să mai votez prelungirea la nivel național a stării de urgență și din alte motive”, a încheiat președintele ALDE.

