Diana Șoșoacă provoacă cutremur fără precedent. Ea susține că o vedetă de la TVR n-a mai prins emisiuni live după o critică la adresa lui Dragnea. Mai mult chiar, senatoarea a dezvăluit că anumite pasaje neplăcute pentru PSD erau eliminate la montaj.

Dezvălurile lui Șoșoacă o vizează direct pe Marina Almășan. Cunoscuta realizatoare de la TVR n-a mai făcut emisiuni live. În plus, înregistrările erau “periate” la montaj de criticile la adresa lui Dragnea și Dăncilă. Aceste comentarii au fost făcute de Diana Șoșoacă marți, la postul de radio Gold FM, conform Aktual 24.

Șoșoacă a povestit că, în 2018, când a fost invitată la o emisiune live moderată de Marina Almășan, a avut o poziție critică la adresa lui Dragnea și Dăncilă. Ca o consecință, Almășan n-a mai fost lăsată de conducerea TVR să facă emisiuni în direct, totul trebuind să fie înregistrat. Șoșoacă acuză că după acea esmisiune ea s-a ales cu o “suspendare” de 9 luni, interval în care n-a mai fost invitată deloc.

Legătura neștiută dintre Șoșoacă și Almășan

„A fost o emisiune pe vremea in care era doamna Viorica Dancila premier, am fost singura persoana care a avut curajul, intr-o emisiune live la TVR, sa spuna ceva de domnul Dragnea si de doamna Viorica Dancila. A fost ultima emisiune live pe care avut-o Marina Almasan, eu am fost interzisa din acel moment, cam vreo 9 luni. la TVR si toate emisiunile cu mine au fost inregistrate si aranjate la montaj. Era in 2018, cand se incalcau foarte mult drepturi si libertati, am avut curajul sa spun ceva despre Dragnea si Dancila”, a declarat Sosoaca, la Gold FM, conform sursei citate.

În 2019, Șoșoacă a primit premiul “Lady Lawyer” de la Marina Almășan. Pe vremea aceea era invitată și promovată frecvent în emisiunea “Femei de 10”. Emisiunea era moderată de Almășan. Ea a fost si finalista intr-un alt concurs organizat de Marina Almasan. E vorba de „Topul faptelor bune”. Șoșoacă a reprezentat-o pe Almășan la divorțul cu cântărețul Victor Socaciu. Cele două sunt prietene.