Luni, 20 decembrie, premierul Nicolae Ciucă a afirmat că proiectul de buget include cea mai mare alocare pentru investiţii din ultimii 32 de ani. Însă Dacian Cioloș, liderul USR, a informat public că bugetul statului pentru 2022 nu respectă promisiunile PNL și PSD.

Astfel că majorarea salariilor și pensiilor cu 40%, promisă de social-democrați, ar putea să nu aibă loc. De asemenea, acesta a menționat că nici alocarea a 7% din PIB pentru investiții, propusă de liberali, nu este respectată.

Dacian Cioloş critică proiectul de buget petru 2022

În plus, Dacian Cioloș susţine că bugetul pentru noul an are venituri supraestimate, iar reformele din PNRR lipsesc. Acesta a explicat că, deşi educaţia trebuie să aibă prioritate în atenția politicienilor și a președintelui, nu s-au găsit bani pentru învățământ.

„Sunt politici sociale pe hârtie, pentru că dacă nu suntem realişti şi nu ținem cont de realitatea economică a țării și nu ținem cont de nevoia de investiții, nu se pot aplica.

Și apropo de investiții, nu doar PSD-ul nu îşi ţine promisiunea, nici promisiunea PNL-ului, de a avea un minim de 7% investiții pentru anul viitor cu tot PNRR-ul care e acolo și cu banii care ar putea veni din PNRR și din fonduri europene, nici acea promisiune nu e ținută, de 7% investiții”, a transmis Dacian Cioloș.

Reacția Consiliului Fiscal

În contextul actual, Consiliul Fiscal a transmis opinia sa despre proiectul de buget. Acesta susține că deficitul bugetar va ajunge la 7 procente din Produsul Intern Brut, mult mai mare decât estimarea de 5,84% a Guvernului.

De asemenea, Consiliul Fiscal a spus că măsurile de ajustare bugetare nu sunt suficient de credibile. În plus, acesta atrage atenția că sistemul sanitar și învățământul sunt subfinanțate, conform RADOR.

USR solicită modificarea Legii bugetului de stat

Dacian Cioloş a afirmat că USR va depune amendamente pentru a îmbunătăți Legea bugetului de stat. De asemenea, parlamentarii AUR au anunţat public că vor propune schimbări pentru bugetul de stat. Amendamentele vor putea fi depuse până la ora 12:00, potrivit calendarului stabilit de Legislativ, criticat de George Simion.