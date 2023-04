Bogdan Aurescu: Kievul vorbește pentru prima oară despre aderare la comun, este foarte important

Joi, 13 aprilie 2023, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat că oficialii ucraineni au vorbit pentru prima dată despre aderarea comună a Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE).

„Kievul vorbește pentru prima oară despre aderare la comun, aderare la Uniunea Europeană. (…) Este foarte important. Acesta este un element al Declarației Comune pe care am semnat-o, iarăşi, primul document care a fost semnat în cadrul acestei Trilaterale, care de data asta s-a concentrat în format miniştrii de Externe – miniştrii Apărării, pe chestiuni de securitate.

Acest element este important pentru că cele două state, Republica Moldova și Ucraina, au primit amândouă, anul trecut, statutul de candidat la aderare”, a explicat, joi, Bogdan Aurescu în cadrul emisiunii TV „Jurnal de seară” de pe Digi24.

„În momentul de față sunt într-un parcurs accelerat şi foarte complex, pe care și noi îl sprijinim, inclusiv prin expertiză tehnică, pentru a îndeplini recomandările care au fost fixate de Comisia Europeană în Opinia prin care s-a propus acordarea statutului de candidat. Și în toamna acestui an urmează un raport de evaluare al Comisiei Europene, pe baza căruia se va putea trece, dacă toate condițiile sunt îndeplinite şi recomandările sunt îndeplinite, la pasul următor, care este deschiderea negocierilor de aderare. Am discutat în mod amănunţit astăzi, în format trilateral.

Am discutat şi ieri pentru că am avut o discuție telefonică cu ministrul (Afacerilor Externe din Ucraina) Kuleba, având în vedere că nu putea să vină fizic la București, și am discutat, tot ieri seară, cu ministrul de Externe al Republicii Moldova, domnul Nicu Popescu. Deci foarte multe teme importante și eu zic că e bine că, în această Declarație comună, se menționează această, să spunem, “cuplare” a Republicii Moldova și Ucrainei, pentru că ambele state merită să meargă mai departe pe parcursul european”, a adăugat ministrul Afacerilor Externe din România.

Potrivit spuselor sale, tot acest demers este „o garanție pentru ireversibilitatea acestui parcurs european, mai ales în condițiile, în cazul Ucrainei, războiului de agresiune, iar în cazul Republicii Moldova, ale presiunilor care sunt în creștere, în vederea destabilizării ţării, din partea Rusiei.”

Aderarea la UE a Republicii Moldova și a Ucrainei a fost accelerată

Declarația sa a fost făcută la câteva ore distanță după ce el, Angel Tîlvăr, ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, ministrul Apărării din Ucraina, ministrul Afacerilor Externe din Republica Moldova și ministrul Apărării din Republica Moldova au decis să accelereze eforturile pentru ca Kievul și Chișinăul să devină membri cu drepturi depline ai UE.

Această decizie se regăsește în Trilaterala România – Ucraina – Republica Moldova pe teme de securitate. În acel document, este menționat faptul că din perspectiva de parteneri din partea estică a continentului european, România, Ucraina și Republica Moldova au preocupări similare de securitate și același interes pentru o regiune a Mării Negre stabilă și sigură.

„Apreciem beneficiile dezvoltării legăturilor noastre puternice în domeniile politic, economic, al infrastructurii, securității, apărării și ale legăturilor culturale, atât pentru țările noastre, cât și pentru întreaga regiune.

Invazia militară brutală, ilegală și neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei din 2022, ca o continuare a agresiunii începute de Rusia asupra Ucrainei în 2014, a provocat suferințe și distrugeri pentru milioane de oameni, readucând din nou războiul pe continentul european”, se arată în declarația comună semnată de cei șase miniștri.