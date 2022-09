Bogdan Aurescu anunță un moment istoric! A fost lansată Trilaterala România – Republica Moldova – Ucraina

În acest context, șeful diplomației din România a subliniat că „momentul istoric al consolidării parteneriatului” dintre cele trei țări a fost dedicat securității energetice.

„În contextul în care Ucraina şi Republica Moldova sunt profund afectate de impactul războiului, am reiterat azi, în Odesa, disponibilitatea României de a-şi susţine vecinii şi de a aborda problemele care privesc domeniul energetic. Am avut alături miniştrii Energiei şi am discutat despre o colaborare trilaterală în domeniul energetic”, a subliniat Bogdan Aurescu.

De asemenea, acesta a adăugat că formatul trilateral trebuie să aducă soluţii pentru Republica Moldova şi Ucraina.

„România continuă să fie solidară cu Guvernul şi poporul din Ucraina, primindu-i pe cei mai vulnerabili în ţară, crescând tranzitul de cereale şi făcând eforturi legate de tragerea la răspundere a Rusiei”, a completat ministrul.

La reuniunea trilaterală au participat reprezentanți din cele trei state

La reuniunea trilaterală au participat și miniștrii energiei – din partea României, ministrul Energiei Virgil Popescu – și reprezentanți ai companiilor din domeniul energiei din cele trei state – din partea României, conducerea Transelectrica.

Lansarea acestui format trilateral are ca obiectiv consolidarea cooperării dintre cele trei state vecine, atât în contextul actual marcat de agresiunea ilegală, neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei și de crizele multidimensionale care afectează Ucraina și Republica Moldova, cât și în perspectiva stabilirii unui mecanism de dialog și coordonare pe termen lung, vizând inclusiv sprijinirea activă de către România a autorităților de la Chișinău și Kiev în vederea implementării reformelor necesare în procesul de integrare europeană.

Cu acest prilej, șeful diplomației române a reiterat solidaritatea puternică a României cu poporul ucrainean greu încercat și aprecierea deosebită pentru curajul și eroismul de care cetățenii ucraineni au dat dovadă, evidențiind inclusiv loialitatea membrilor comunității române față de lupta justă contra agresiunii ruse.

În context, ministrul Bogdan Aurescu a evidențiat numeroasele măsuri adoptate în plan național pentru a veni în sprijinul Ucrainei și al refugiaților ucraineni, pe palierele politic, diplomatic, umanitar, economic, financiar, în sfera dreptului internațional, precum și în plan sectorial.

A evocat, în acest sens, ajutorul umanitar oferit celor peste 2,3 milioane de refugiați ucraineni care au intrat în țara noastră, precum și eforturile cuprinzătoare și continue ale României de a facilita exporturile ucrainene de cereale, menționând că, de la declanșarea agresiunii ruse și până în acest moment, circa 4 milioane tone de cereale din Ucraina au fost exportate prin România.

În ceea ce privește cooperarea în domeniul energiei, accentul a fost pus, în cadrul reuniunii, asupra măsurilor imediate de sprijin care sunt necesare pentru ca Ucraina și Republica Moldova să facă față sezonului rece, dar și asupra măsurilor pe termen lung pentru consolidarea securității energetice a acestora, cu accent pe interconectarea regională, având în vedere și necesitatea combaterii utilizării energiei în scopuri geopolitice. Astfel, a fost convenită încheierea unui Acord interguvernamental trilateral pentru stimularea interconectărilor și cooperării în domeniul energiei a României, Ucrainei și Republicii Moldova.

De asemenea, ministrul român de externe a subliniat că Republica Moldova rămâne statul vecin cel mai puternic afectat de agresiunea militară rusă în Ucraina, reliefând faptul că România a susținut și va continua să susțină, constant și cuprinzător, Republica Moldova în depășirea acestor provocări fără precedent. Ministrul Bogdan Aurescu a evidențiat, în context, rolul Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, lansată la Berlin, la 5 aprilie 2022, de către acesta împreună cu miniștrii de externe din Germania și Franța, instrument care oferă pârghiile necesare pentru accelerarea asistenței financiare și tehnice pentru Chișinău, pentru realizarea reformelor necesare integrării europene.

Reamintind decizia istorică a Consiliului European din iunie 2022 de acordare a statutului de țări candidate la Uniunea Europeană Ucrainei și Republicii Moldova, obiectiv strategic pentru care Președintele României și diplomația română au lucrat cu determinare și hotărâre, șeful diplomației române a reiterat angajamentul puternic de sprijin pentru cele două state în procesul integrării europene, atât în cadru bilateral, prin sprijin direct pentru eforturile de reformă, cât și în interiorul Uniunii Europene.

Ministrul Bogdan Aurescu a reiterat, alături de omologul de la Chișinău, și cu această ocazie solicitarea către Ucraina de a recunoaște în mod oficial inexistența așa-zisei „limbi moldovenești”, pornind de la recunoașterea identității între limba română și așa-zisa “limbă moldovenească” confirmată de partea ucraineană în luna aprilie 2021, subliniind totodată importanța respectării drepturilor identitare ale românilor din Ucraina, prin asigurarea acelorași standarde de care se bucură și etnicii ucraineni din România, în conformitate de altfel și cu declarațiile din luna aprilie 2022 ale Președintelui Zelenski.

Totodată, ministrul Bogdan Aurescu a adresat celor doi omologi invitația de a se reuni în același format trilateral în România, până la finalul anului.