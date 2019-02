BNR dinamitează planul PSD cu privire la rezervele de aur. Ce spun reprezentanții Băncii Naționale

Proiectul modifică Legea privind Statutul Băncii Naţionale a României şi prevede: „Din rezerva constituită, Banca Naţională a României poate depozita aur în străinătate exclusiv în scopul obţinerii de venituri prin tranzacţionare şi alte operaţiuni specifice. Depozitele de aur constituite de Banca Naţională a României în străinătate nu pot depăşi 5% din cantitatea totală de aur constituită ca rezervă”.

Reacţia BNR nu s-a lăsat prea mult aşteptată, Valentin Lazea, economist şef al Băncii Naţionale, argumentând că rezervele internaţionale se cheamă astfel tocmai pentru că menirea lor este să rămână în plan extern, pentru a putea fi certificate şi de către factori obiectivi.

„Despre subiectul aur nu am nimic în plus de adăugat faţă de ceea ce s-a spus de către BNR, de către guvernatorul BNR. Argumentele au fost date, problema a fost prezentată de către BNR. Nu am nimic de adăugat în plus. Ideea principală este că rezerva internaţională de aceea se cheamă rezervă internaţională pentru a putea fi văzută, şi cum să spun, certificată de către pieţe, pieţele internaţionale. Acesta este ideea principală”, a declarat Lazea, în cadrul conferinţei „Economia României – Provocări 2019”