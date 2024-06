Ecuadorul a experimentat, miercuri după-amiază, o pană de curent generalizată timp de cel puțin o oră la nivel național din cauza unor defecțiuni ale rețelei electrice. Anunțul a fost făcut de către ministrul Energiei din Ecuador, Roberto Luque.

O problemă în rețeaua electrică a generat deconectări în lanț, lăsând întreaga țară fără electricitate.

Această întrerupere de curent electric a luat prin surprindere locuitorii Ecuadorului, în special pe cei din Quito și pe utilizatorii metroului, în jurul orei 15:20. Curentul a început să fie restabilit treptat, de la un cartier la altul, la o oră după pana de curent, cel puțin în Quito.

🇪🇨 #Electricity went out throughout #Ecuador : Local #authorities are talking about a “power line fault” that led to a cascading blackout of all subscribers. Internet traffic in the country fell by 70%. pic.twitter.com/1jkEEciB2v

Incidentul trebuie să fi fost extrem de grav, dat fiind că a afectat chiar și sistemul de energie electrică autonom al metroului din Capitală. Metroul a fost complet paralizat, ceea ce a dus la evacuarea a mii de pasageri.

În mijlocul haosului, polițiștii municipali au intervenit de urgență la intersecțiile rutiere deoarece semafoarele erau nefuncționale.

Situații similare de disfuncționalitate au fost observate și în marele oraș-port Guayaquil de pe Coasta Pacificului. Acolo, mulți oameni au rămas blocați în lifturi în marile clădiri de birouri și locuințe. În orașul sudic Cuenca tramvaiul a fost oprit.

În prezent, amploarea avariei nu este cunoscută în mod exact. Ministrul Energiei din Ecuador, Roberto Luque, urmează să susțină o conferință de presă la sfârșitul după-amiezii. Va oferi mai multe detalii despre pana de curent.

Ecuadorul a experimentat întreruperi programate ale curentului electric de până la 13 ore în luna aprilie a acestui an.

Motivul: seceta prelungită care a redus rezervele hidroelectrice la minime istorice și infrastructura învechite, au precizat atunci autoritățile. Însă în luna mai, odată cu revenirea ploilor, întreruperile de curent au încetat.

#BREAKING: NATIONWIDE POWER OUTAGE IN ECUADOR ⚡️🇪🇨

Massive power outages have hit all of Ecuador due to a transmission line failure, leaving the country without electricity.

In Quito, non-functioning traffic lights have caused a traffic collapse, and there are widespread… pic.twitter.com/ZP4CplUKKn

— Genius Bot X (@GeniusBotX) June 20, 2024