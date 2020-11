Pentru unii, visul de a fi propriul șef se naște cu mult mult timp, chiar și ani, înainte ca acesta să devină realitate. Adevărul este că un mare succes în afaceri nu se datorează doar motivației, ci și posibilității de a te baza pe un capital inițial de investiții. Iar acest ultim punct sensibil reprezintă momentul în care se încheie visul pentru majoritatea celor care aspiră să devină antreprenorii de mâine. Pe timp de pandemie, aspirațiile devin și mai greu de pus în practică.

Te regăsești în aceeași situație? Dacă vrei să-ți lansezi propriul business în viitorul apropiat trebuie să cauți domeniile de activitate în care se câștigă bine acum și care îți pot asigura capitalul inițial necesar pentru lansarea unei afaceri de succes.

Videochatul este un domeniu de actualitate, un domeniu impresionant care, vrem sau nu vrem să recunoaștem, susține echilibrul economic printr-un concept foarte simplu – oamenii potenți financiar din celelalte state ale lumii investesc milioane de dolari lunar în modelele de videochat din România, modelele și studiourile plătesc impozite, taxe și cheltuiesc banii câștigați în țară. Astfel, videochatul este un puternic motor al economiei din România, mai ales pe timp de pandemie când instabilitatea definește multe alte domenii de activitate.

La fel ca în orice alt domeniu de activitate și în videochat există studiouri care au încasări mari și altele care au încasări mici. Într-un domeniu extrem de competitiv, un studio de videochat care se remarcă prin performanță și inovație este Best Studios.

Best Studios este studioul de videochat care a revoluționat domeniul pe plan național și internațional, mizând pe un concept nou, inedit: un studio ce are ca piloni comunicarea și eleganța, nuditatea fiind pe plan secundar. Dar studioul nu se remarcă doar prin conceptul său inedit, respectiv printr-un alt tip de videochat, ci și prin modul în care își ajută modelele să se dezvolte și să evolueze nu doar pe plan profesional, ci și în viața de zi cu zi.

Modelele Best Studios bifează simultan evoluția profesională și personală

Modelele de videochat de la Best Studios câștigă lunar mii de dolari. Aceste încasări lunare per model depășesc de multe ori 10.000 de dolari și pot fi copleșitoare pentru orice persoană care pornește de jos, de la un salariu lunar minim pe economie. În acest context, pe cât de repede vin, atât de repede pot să și plece banii din buzunar dacă nu sunt gestionați în mod adecvat, lună de lună.

Echipa Best Studios este o familie, astfel că legătura profundă care se creează între modelele Best și echipa din spatele succesului i-a făcut pe manageri să își dorească să le ofere modelelor o perspectivă asupra modelului ideal de gestionare a banilor. De asemenea, aceștia încearcă să le insufle modelelor o gândire orientată spre o direcție business.

„Modelele Best sunt femei independente, învață skills de vânzare și comunicare pe care le pot folosi apoi chiar în businessul propriu. La Best Studios încurajăm conceptul de business woman și le oferim modelelor tot sprijinul nostru, atât prin training-uri de profil, cât și prin sfaturile managerilor din această breaslă în ceea ce privește conceptul de afacere profitabilă. Facem acest lucru pentru modelele noastre deoarece ne dorim ca acestea să își permită nivelul de trai ridicat cu care s-au obișnuit pe parcursul colaborării cu studioul nostru.” – declară un reprezentant Best Studios.

Multe modele de videochat Best își deschid propria afacere după ce termină colaborarea cu studioul. Îndeplinirea acestui obiectiv este posibilă cu ajutorul economiilor puse de-o parte din câștigurile lunare, iar afacerile lor au succes datorită dezvoltării gândirii business, abilitate dobândită pe parcursul colaborării.

„Modelele noastre de top muncesc foarte mult pentru a putea câștiga aceste sume cu care se pot mândri la galele și evenimentele internaționale. A-și gestiona banii și a-i investi în propria afacere de succes vine ca un progres firesc, natural. Ne bucurăm mereu să vedem foste modele care au succes în afaceri.” – declară un reprezentant Best Studios.