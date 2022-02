O anumită băutură a explodat în pandemia de COVID. Este vorba despre șampanie. Vânzările globale ale acestei băuturi au atins un nivel record anul trecut, susţinute de relaxarea restricţiilor legate de pandemia de Covid-19.

Vânzările de şampanie au atins un nivel record anul trecut, la nivel global, depăşind cu uşurinţă un maxim anterior stabilit în 2019, relaxarea restricţiilor legate de pandemie alimentând o creştere a exporturilor, în special către Statele Unite, au declarat luni producătorii, transmite Reuters.

În timp ce producătorii francezi au spus deja anul trecut că se aşteaptă la un record de vânzări, ei au confirmat acum că vânzările din 2021 au atins o valoare de 5,7 miliarde de dolari, fiind cu 14% peste maximul anterior pandemiei.

Exporturile au ajuns la 180 de milioane de sticle de 0,75 litri, fiind mai mari cu 37% faţă de 2020 şi cu 15% mai mult decât în ​​2019, în timp ce vânzările în Franţa au crescut cu 25% faţă de anul precedent, pentru a egala vânzările din 2019, la 140 de milioane de sticle, a declarat Union des Maisons de Champagne (UMC).

Vânzările către Statele Unite, cea mai mare piaţă de export a şampaniei, au crescut cu 31% faţă de 2019, atingând un record de 34 de milioane de sticle.

Piaţa din SUA a crescut în fiecare dintre ultimii 10 ani, în afară de declinul suferit în 2020 din cauza măsurilor de izolare, au arătat datele UMC.

Exporturile către Marea Britanie au crescut cu 7% faţă de 2019, la 29 de milioane de sticle, în timp ce livrările către Germania au crescut cu 28%, până la 15 milioane. A urmat Australia cu 12 milioane de sticle. Exporturile în această ţară au urcat cu 53% faţă de 2019.

Preşedintele UMC, Jean-Marie Barillere, a spus că faptul că a bea şampanie acasă este mai ieftin decât într-un restaurant şi că băutura poate fi cumpărată uşor online a contribuit la creşterea vânzărilor.

Cererea record a încurajat producătorii care s-au confruntat cu cea mai slabă producţie din ultimii 40 de ani în 2021, după ce unele podgorii au fost devastate de îngheţuri şi atacuri de ciuperci de mucegai. Scăderea ofertei nu ar trebui să afecteze însă disponibilitatea şampaniei, deoarece producătorii îşi vor putea folosi stocurile.

Trebuie spus că medicii recomandă consumul de șampanie și chiar spun că este bine ca din când în când să se țină consume câte o cupă de șampanie deoarece are un indice caloric foarte scăzut – 78 de calorii per suta de grame, asta în timp ce un pahar de vin roșu sau alb are un indice caloric destul de ridicat – între 135 și 200 de calorii.