Fostul preşedinte Traian Băsescu spune că statul român ar trebui să negocieze contractele celor care au plecat la muncă în Germania, la cules de sparanghel, pentru a se asigura că li se plătesc contribuţiile, astfel încât aceştia, la bătrâneţe, să aibă pensii. Băsescu mai spune că tot statul ar trebui să îi protejeze pe aceşti cetăţeni.

Să-i aducem acasă

Întrebat despre muncitorii români care culeg sparanghel în Germania, Traian Băsescu a declarat la TV, că statul are obligaţia de a-i ajuta pe aceşti oameni. „Este nepermis că se face pe teritoriul României, fără acordul Guvernului. În mod normal, dacă am avea un guvern demn, dar şi nişte oameni demni în Germania, ar trebui trimise două avioane şi cei care vă consideraţi înşelaţi, poftim, vă urcaţi să vă duceţi acasă. Statul român are obligaţia să îşi protejeze cetăţenii. Se pare că o parte dintre cei plecaţi, având contracte de ei ştiute, sunt cazaţi în condiţii necorespunzătoare. În această situaţie, aş trimite două avioane şi le-aş spune, poftim, dacă vă simţiţi înşelaţi, statul vă apără”, a declarat Băsescu.

Nu pleacă nimeni fără un accord guvernamental

„Operaţiunea desfăşurându-se numai cu aprobarea statului român, sunt obiective sub controlul statului român. Statul român poate opri un autobuz, poate permite sau refuza utilizarea unui aeroport. În aceste condiţii, aş zice că nu pleacă nimeni până nu avem un acord interguvernamental. Ei spun câţi trebuie să plece, noi spunem cu cât trebuie să îi plătiţi. Unii se pot trezi la bătrâneţe că nu au pensie pentru că nu au contribuţiile plătite nici în Germania, nici în România. Vă daţi seama disperarea Germaniei, pentru că sparanghelul este o cultură trecătoare”, a mai spus Băsescu.