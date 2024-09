Toți fermierii care și-au pierdut culturile din cauza secetei severe din acest an vor primi despăgubirile promise de Executiv până la mijlocul lunii octombrie.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pregătește și alte măsuri fiscale care vor fi discutate, săptămâna aceasta, în cadrul coaliției de guvernare deoarece căldura din vară ar putea afecta și culturile viitoare. Deja fermierii au amânat semănatul de toamnă pentru că solul este prea uscat.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a spus că vor fi anunțate patru măsuri de ajutor financiar pentru fermierii afectați de secetă. A discutat deja cu mediul de afaceri și cu cei de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru a găsi o soluție de asigurare pentru șapte milioane de hectare, atât pentru culturile de toamnă, cât și pentru cele de primăvară.

Potrivit spuselor sale, este necesar un astfel de mecanism pentru a-i ajuta pe fermierii care se confruntă în fiecare an cu secetă severă. Se va acorda o despăgubire de până la 3.000 de lei pe hectar, ceea ce, conform discuțiilor avute cu sistemul bancar, ar duce la deblocarea acreditării fermierilor români. A discutat deja și cu compania de stat EximBank Asigurări, care își dorește să se implice în gestionarea acestui mecanism.

„Este nevoie de un astfel de mecanism pentru a-i ajuta pe fermierii noştri care se confruntă de la an la an cu secetă puternică. Se va asigura o despăgubire de până la 3.000 lei pe hectar, lucru care va duce, din discuţiile pe care le-am avut cu sistemul bancar, la deblocarea acreditării fermierilor români. Am avut discuţii şi cu compania de stat EximBank Asigurări, care doreşte implicarea în gestionarea acestui mecanism”, a declarat oficialul român.