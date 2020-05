Bani de la stat pentru acești români. Este vorba despre un nou program care le poate îngrășa conturile. S-au aflat și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească.

Banii intră direct pe card

Programul de susţinere a culturii de tomate în spaţii protejate are căutare şi anul acesta. În judeţul Vrancea s-au înregistrat până în prezent peste 32 de solicitări, iar anul trecut au beneficiat de acest program 136 de persoane.

Legumicultorii sunt încurajaţi şi anul acesta cu un ajutor de minimis acordat de stat de până la 3.000 de euro pe an să cultive şi să producă tomate. Programul de susţinere a acestei culturi se derulează pentru al treilea an consecutiv. Solicitanţii care au depus cereri în Vrancea nu sunt neapărat din cele mai cunoscute bazine legumicole.

„Avem înregistrate 32 de solicitări, termenul de înregistrare este 15 mai. Noi primim cererile atât în format electronic, cât şi prin corespondenţă. Anul trecut am avut solicitări din Garoafa, Boloteşti, Suraia, Bilieşti, dar am avut şi de la Homocea, Pufeşti, cam în tot judeţul. Fiind spaţiu protejat, nu contează unde comercializează. Noi anul trecut am avut beneficiari ai programului care au desfăcut produsele în supermarket”, spune Ticu Costandache, director executiv al Direcţiei Agricole Vrancea, conform România Actualități.

Cei care accesează programul trebuie să obţină minim 3 kg/mp de tomate, iar valorificarea recoltei trebuie făcută până la data de 15 iunie. Aceste lucruri sunt prevăzute în metodologia de acordare a ajutorului de minimis pentru această cultură.