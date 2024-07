Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, urmărește modificarea regulamentului european, astfel încât să le permită fermierilor români să cumpere animale de fermieri cu fonduri europene, cu o rată de sprijin de 70% din partea Uniunii Europene (UE), 30% fiind aportul fermierului român.

Planul său este de a relansa zootehnia românească, mai ales sectorul suin, unul dintre cele mai deficitare sectoarele din România. Oficialul român a început deja investițiile în fermele de reproducție și îngrășare pentru porc și pasăre.

„Ministerul Agriculturii, de când am preluat mandatul, am reușit să deblocăm partea de reproducție porc și pasăre. În momentul de față, noi am avut scoase la licitație aproape 56.000 de locuri de cazare în sectorul suin din România. Suntem în implementare cu aceste proiecte, suntem aproape de 60%.

Săptămâna trecută am alocat, din fondul de rezervă al Guvernului, 300 de milioane de lei pentru a continua investițiile, pentru că ne dorim să finalizăm și partea de reproducție până la sfârșitul anului. Pe partea de reproducție pasăre, acele ferme au fost finalizate și sunt plătite în proporție de peste 95%.

Am fost în Consiliul AgriFish și am solicitat o modificare de regulament prin care fermierii să poată achiziționa, prin fonduri europene, matcă; vorbim de juninci, scroafe și mieluțe. Să achiziționeze cu 70% de la Uniunea Europeană, 30% contribuție proprie.

Vom continua, pentru că pariul meu cu Ministerul Agriculturii este salvarea sectorului de porc din România. Sunt convins că în 4 ani de zile, România va produce cei 4 milioane de porci de care are nevoie pentru autosuficiență”, a mai subliniat șeful MADR”, a precizat el în cadrul emisiunii TV „Agricultura la Raport” de pe AGRO TV.