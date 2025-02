APIA: Începe campania pentru depunerea cererilor de plată pentru 2025

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a lansat oficial Campania de informare pentru depunerea Cererilor de Plată în anul 2025. În perioada 21 februarie – 16 martie 2025, APIA va organiza sesiuni de informare pentru fermierii care doresc să beneficieze de subvenții pentru suprafețele agricole și pentru sectorul zootehnic.

Campania se va desfășura sub sloganul „Depune la APIA Cererea de Plată în perioada 3 martie – 30 mai 2025! APIA, mereu alături de fermieri!” și are ca scop familiarizarea agricultorilor cu procedurile de depunere a cererii și cu noutățile legislative pentru acest an.

Perioada în care se depun cererile de plată

Fermierii vor putea depune Cererea de Plată în perioada 3 martie – 30 mai 2025. Există două modalități prin care fermierii își pot depune cererile:

Online , prin aplicația geospațială AGI Online, pentru cei care solicită doar sprijin pentru suprafețele agricole.

, prin aplicația geospațială AGI Online, pentru cei care solicită doar sprijin pentru suprafețele agricole. La Centrele APIA, pentru cei care solicită sprijin în sectorul zootehnic, aceștia urmând să se prezinte la centrele locale conform programării prealabile stabilite cu funcționarii APIA.

Campania de Informare și detalii utile

În perioada 21 februarie – 16 martie 2025, APIA va organiza sesiuni de informare zilnic la Centrele județene și locale APIA, invitând fermierii să participe pentru a afla informații esențiale privind depunerea Cererilor de Plată.

Printre subiectele abordate se numără:

Condițiile de acordare a subvențiilor în sectorul vegetal și zootehnic, inclusiv schemele de sprijin pentru mediu și climă.

Noutăți legislative care vor influența modul de depunere a cererilor și accesarea subvențiilor.

Cum se completează corect Cererea de Plată, inclusiv identificarea terenurilor agricole în aplicația geospațială AGI Online.

Documentele necesare pentru depunerea cererii, în funcție de tipul de sprijin solicitat.

Normele de condiționalitate, inclusiv condiționalitatea socială, care trebuie respectate pentru a beneficia de subvenții.

Alte informații relevante despre intervențiile și măsurile de sprijin gestionate de APIA din fonduri europene și naționale.

Cum se depune cererea de plată și ce documente sunt necesare

Fermierii pot depune Cererea de Plată fie prin intermediul aplicației AGI Online, fără a fi necesar să se prezinte personal la Centrele APIA, fie la Centrele APIA, dacă solicită subvenții pentru sectorul zootehnic. În cazul în care sunt accesate și scheme din sectorul zootehnic, fermierii trebuie să se prezinte la Centrele APIA conform unei programări prealabile, în scopul completării declarației în aplicația dedicată acestui sector.

Este esențial ca fermierii să depună o singură Cerere de Plată, chiar dacă utilizează terenuri sau dețin exploatații în diferite localități sau județe. Înainte de depunerea cererii, fermierii trebuie să verifice împreună cu primăria dacă datele despre terenurile agricole sunt corect înscrise în Registrul Agricol. Primăria va transmite către APIA adeverințele referitoare la utilizarea terenului conform înregistrărilor din Registrul Agricol.

De asemenea, documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului trebuie să fie valabile la data depunerii cererii. În ceea ce privește schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, adeverințele emise de asociațiile acreditate sau de autoritățile competente pot fi transmise electronic prin platforma APIA, iar fermierii vor fi informați conform procedurilor stabilite.

Actualizarea datelor despre animale în baza națională de date

Fermierii care dețin animale trebuie să se asigure că datele acestora sunt actualizate în Baza Națională de Date (BND). Aceste actualizări pot fi realizate la medicul veterinar concesionar, la asociațiile acreditate sau prin propriile evidențe, în cazul utilizatorilor Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor. Este important ca fermierii să verifice legalitatea și valabilitatea documentelor înainte de a le depune la APIA.

O noutate importantă din această campanie este posibilitatea de a semna Cererea de Plată cu semnătura electronică. Fermierii care doresc să utilizeze această opțiune trebuie să anunțe funcționarul APIA desemnat și să descarce semnătura electronică din aplicația AGI Online la data depunerii cererii. Este important de menționat că toate angajamentele și declarațiile care fac parte din cererea de plată vor trebui semnate electronic în aceeași zi.

Fermierii pot consulta materiale informative, cum ar fi afișe, pliante și broșuri, disponibile la Centrele APIA sau pe site-urile oficiale ale APIA, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Programului Național de Dezvoltare Rurală. De asemenea, aceștia pot verifica legislația aferentă și informațiile detaliate privind fiecare măsură de sprijin, precum și listele cu unitățile administrativ-teritoriale eligibile pentru măsuri specifice.

Verificarea atentă a cererii de plată și respectarea programării

Fermierii sunt sfătuiți să verifice cu atenție toate informațiile completate în Cererea de Plată înainte de semnarea acesteia. Este important să se asigure că documentația care însoțește cererea este completă și corectă, pentru a evita orice probleme în procesul de depunere.

Fermierii sunt încurajați să respecte cu strictețe programările stabilite la Centrele APIA pentru depunerea cererilor, astfel încât să evite întârzierile și să depună cererea în termenii legali. APIA asigură fermierii de tot sprijinul necesar pe parcursul campaniei, oferind consultanță specializată și informații complete pentru accesarea intervențiilor și măsurilor prevăzute în Planul Strategic 2023-2027 și în măsurile de mediu și climă din PNDR 2014 – 2020.