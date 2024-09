Începând cu data de 27 septembrie 2024, persoanele fizice interesate să-și monteze panouri fotovoltaice cu ajutorul fondurilor de la stat vor avea ocazia să se înscrie în programul „Casa Verde”.

Înscrierile se vor face pe regiuni, într-un mod similar cu anul trecut, iar fondurile se epuizează extrem de rapid.

Iată câteva sfaturi și trucuri pentru a maximiza șansele de succes în obținerea finanțării.

Asigură-te că ai toate documentele cerute de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Acestea includ:

Salvează-le într-un folder pe desktop și asigură-te că sunt denumite corespunzător (de exemplu, „1 Buletin.pdf”, „2 Certificat atestare.pdf”, etc.).

O conexiune stabilă este foarte importantă. Dacă este posibil, folosește un cablu Ethernet pentru a evita problemele de semnal WiFi. Pregătește un hotspot de rezervă în cazul în care internetul principal cedează.

Începe să dai refresh pe pagina de înscriere cu câteva minute înainte de ora oficială de deschidere. Aceasta îți va permite să te conectezi imediat ce aplicația devine activă.

Utilizarea tastaturii pentru copiere și lipire (Ctrl + C, Ctrl + V) este mai rapidă decât folosirea meniului mouse-ului.

Numerotează și denumește documentele astfel încât să le poți selecta rapid atunci când aplici. De exemplu, „1 Buletin.pdf”, „2 Certificat atestare.pdf”, etc.

Fii atent la codul CAPTCHA pentru a evita întârzierile suplimentare.

Asigură-te că ai bifat toate căsuțele necesare înainte de a trimite aplicația.

Radu B. a reușit să se înscrie în prima sesiune din 19 mai 2023 pentru regiunea București-Ilfov. El a avut toate documentele pregătite într-un folder pe desktop și a folosit un mouse de gaming pentru a accelera procesul.

„În primul rând, m-am asigurat că am toate documentele cerute de AFM. Este vorba de patru documente: copie CI, certificat de atestare fiscală care să arate că nu am datorii la bugetul de stat, încă un certificat de atestare fiscală că nu am datorii la bugetul local și extrasul de carte funciară.

Le-am aranjat în ordine într-un folder, pe care l-am salvat pe Desktop, ca să îl găsesc foarte repede. Am folosit mouse-ul de gaming al fiului meu.

În cazul în care cădea internetul, am avut pregătit un hotspot de la telefon”.