Plățile în numerar revin în forță în Marea Britanie, pentru prima dată într-un deceniu.



Inversând anii de declin, organismul bancar UK Finance a anunțat că mulți oameni s-au întors la banii fizici pentru a-și gestiona mai bine veniturile, pe fondul creșterii costului vieții. The Guardian a stat de vorbă cu câțiva britanici pentru a vedea de ce au decis varianta plăților în numerar.

Ann Broom, în vârstă de 65 de ani, a început să folosească din nou bancnote în urmă cu aproximativ un an, după ce, ani la rând, s-a bazat pe cardul de debit. Broom s-a pensionat în 2015, dar și-a luat recent un job cu jumătate de normă și a decis să folosească numerar pentru a-și urmări mai bine cheltuielile, scrie The Guardian.

„Întotdeauna am folosit un card de debit pentru cumpărături… dar când toate lucrurile s-au scumpit, m-am gândit că e mai simplu să fac achiziții folosind numerar. Așa verific mai bine pe ce cheltuiesc și cum cheltuiesc”, spune ea, adăugând că își verifică și operațiunile bancare online.

În unele zone din Anglia, numerarul este, încă, Rege. Christine Xavier-Gordon, în vârstă de 70 de ani, spune că trebuie să folosească bani cash deoarece unele magazine din satul ei din County Durham nu acceptă carduri de debit.

Ea consideră totuși că serviciile bancare online sunt o modalitate utilă de a-și monitoriza cheltuielile.

„Îmi este mai ușor să țin evidența banilor plătind cu cardul – îmi pot descărca extrasele bancare și pot vedea exact pe ce și cât am cheltuit. Înțeleg totuși că unii oameni în vârstă au probleme cu asta”, a precizat ea.

Jackie Machin, în vârstă de 65 de ani, a luptat să-și plătească toate facturile, inclusiv energia și canalizarea, cu numerar, la oficiul poștal dintr-un orășel din nordul Țării Galilor.

”Având numerar, îmi fac bugetul corespunzător. Așa pot vedea ce am și cheltuiesc în consecință. Te uiți la banii din poșetă și cheltuiești cât te ține punga. Nu ai niciun șoc la sfârșitul lunii”, spune ea.

Machin recunoaște că dependența puternică de numerar ar putea reprezenta o problemă, dacă ar avea vreodată nevoie de credit, în ciuda faptului că nu are datorii.

Machin boicotează magazinele care nu acceptă numerar.

În ciuda faptului că este înconjurat de tehnologie, Adam, un inginer de 36 de ani, apelează adesea la bani fizici pentru plăți, mai ales din motive de securitate.

„Timp de 30 de ani am crescut în jurul unei tehnologii în continuă schimbare. Am un smartphone și ceas inteligent, toate cu touch pay. Cu toate acestea, mă bazez în continuare pe numerar și uneori mă dau peste cap pentru a scoate bani de la bancomat, pentru că au devenit tot mai rare”, spune el.

Tânărul susține că face acest lucru ocazional din cauza riscului de fraudă.

„Fac asta pentru că nu am încredere în unele magazine și companii. Este posibil să mi se cloneze cardurile foarte ușor folosind o mașină cu cip și pin. De altfel, acum un an am fost victima unei escrocherii de acest gen”, a povestit el.