Probleme mari pentru o celebră bancă din România! Este OBLIGATĂ să-i dea înapoi unei cliente 500.000 lei pentru dobândă încasată ABUZIV!

Tot mai mulţi judecători dau dreptate reclamanţilor care decid să-şi caute dreptatea în instanţă, după ce ani de zile băncile contractante au luat bani de şa aceştia, bazându-se pe nişte clauze aberante şi abuzive, după cum susţin instanţele de judecată.

Spre exemplu, la instanţele constănţene sunt foarte multe procese, unele aflate încă pe rol, altele soluţionate şi rămase definitive. Evident, în favoarea debitorului. Într-unul din cazuri, recent, instanţa a dispus ca o unitate bancară să restituie unei familii din Constanţa mai bine de 500.000 lei, reprezentând dobândă încasată abuziv, pe decursul a 10 ani.

Adrian V. a contractat de la Banca Comercială Română S.A., în 2007, un credit. După ce, ani de zile, a fost jupuit de bani, omul s-a decis să acţioneze în instanţă unitatea, pentru recuperarea sumelor solicitate, în baza contractului, în mod abuziv. Și a câştigat! Potrivit deciziei instanţei, BCR trebuie să îi restituie aproximativ 13.000 euro.

”Obligă pârâta la restituirea către reclamanţi a sumei de 12.274,98 euro reprezentând diferenţa dintre dobânda variabilă achitată în baza contractului de credit nr. 6334/3.12.2007 în perioada 3.12.2008 – 30.01.2018 şi valoarea dobânzii raportată la procentul de 6,95% pe an pentru aceeaşi perioadă. Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a clauzei de la pct. 9.b din contractul de credit nr. 6334/3.12.2007 privind comisionul de administrare de 27,50 euro lunar, reprezentând un procent de 0,05 % din valoarea creditului acordat”, informează Replicaonline.ro.

Obligă pârâta la restituirea sumei de 930 euro către reclamanţi, reprezentând comisionul de administrare perceput de la data încheierii contractul de credit până la data sesizării instanţei. Respinge celelalte capete de cerere, ca nefondate. Obligă reclamanţii la plata cheltuielilor de judecată către pârâtă, în cuantum de 2000 lei”, se arată în hotărâre.

Un alt cetăţean din Constanţa se gândeşte să acţioneze în instanţă Bancpost S.A., după ce, în 10 ani, a plătit de două ori valoarea creditului contractat. ”În 2007, am contracatat un credit de la Bancpost în valoare de 10.000 lei. Am plătit pe toată toată perioada contractuală 30.000 lei. Mai am o rată şi termin, asta pentru că, în urmă cu câţiva ani am îngheţat creditul timp de 12 luni pentru că nu mi-am mai permis să plătesc, în acea perioadă. Dosarul a fost studiat de un avocat şi, potrivita cestruia, trrevuie să primesc înapoi în jur de 15.000 lei. Voi deschide acţiune în instanţă”, a declarat cetăţeanul nemulţumit.