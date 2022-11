Din ce cauză au avut loc blocajele din Timișoara? Au fost defecțiuni tehnice la noile tramvaie?

Aytunç Günay: Nu, nu au existat erori tehnice sau alte defecțiuni la nivelul tramvaiele Bozankaya. După cum am explicat de mai multe ori înainte, capacitățile tehnice ale acestor vehicule au fost examinate și aprobate de instituții acreditate din Uniunea Europeană și, în total, au fost efectuate 57 de teste pentru ca acestea să primească avizul Autorității Feroviare Române. Așadar, toate tramvaiele au fost verificate și testate înainte de a intra în rețeaua de transport public. Acest tramvaie sunt mult mai avansate din punct de vedere tehnologic și oferă un mecanism complet diferit față de cele folosite anterior și este normal ca vatmanilor să le ia un timp pentru a se adapta la ele și a le învăța mecanismele de funcționare.

Cum funcționează tramvaiele produse de Bozankaya?

Aytunç Günay: Tramvaiele Bozankaya din Timisoara sunt proiectate și fabricate din materiale de calitate superioară. Fiecare tramvai are o lungime de 30 de metri și o capacitate maximă de 200 de persoane (48 pe scaune și 152 în picioare). Au o eficiență energetică sporită, fiind cu aproximativ 2,5 tone mai ușoare decât vehiculele din clasa sa. Bozankaya a câștigat premiul ERCI (European Railway Clusters Initiative) la categoria „Best Large Enterprise” pentru inovația unică aplicată pe aceste tramvaie.

Odată cu soluția de baterie de înaltă tensiune integrată în sistemul de acționare a tramvaiului, este asigurată o acționare fără utilizarea catenarelor. Datorită acestui concept de baterie bazat pe chimia Li-Ion, este posibil să parcurgeți 70 km fără catenară în condiții normale de funcționare, cee ace reprezintă un record Mondial în domeniul său.

Ce schimbări aveți în plan pentru un transport verde?

Aytunç Günay: Credem în viitorul transportului verde și, din fericire, oamenii au devenit mai conștienți de problemele de mediu. Pe lângă respectarea reglementărilor guvernamentale, este important ca aceștia să ia măsuri la nivel personal pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Extinderea călătoriilor cu mijloacele de transport în comun și reducerea utilizării mașinilor personale sunt printre primele măsuri pe care trebuie să le luăm. De asemenea, guvernele vor investi în continuare în modele de transport ecologice. Producem deja vehicule de înaltă tehnologie, de nouă generație, ecologice, cu zero emisii, mai digitalizate și alimentate cu baterii, cât și autobuze electrice pentru transportul public pentru zonele urbane.

La centrul nostru de cercetare și dezvoltare dezvoltăm tehnologii noi și inovatoare pentru a le oferi oamenilor acces mai sigur, mai ecologic, mai accesibil, mai confortabil și mai fiabil pentru a călători în orașe.În prezent avem șapte proiecte de cercetare și dezvoltare în derulare, care sunt concentrate pe vehicule de transport public autonome, integrarea autobuzelor și troleibuzelor electrice în rețeaua de transport public existentă și dezvoltarea încărcătoarelor de nouă generație pentru vehicule electrice și sisteme feroviare

Care credeți că este viitorul transportului?

Aytunç Günay: Cu siguranță, viitorul este, fără îndoială, transportul durabil, curat și verde.

Potrivit cercetărilor, cheltuielile adecvate pentru serviciile de transport public reduc emisiile din transportul urban cu mai mult de jumătate în aceeași perioadă și reduc poluarea aerului din transport cu până la 45% până în 2030.Guvernele nu vor avea de ales decât să consolideze infrastructurile de transport pentru a face noi acestor noi modele de vehicule alimentate electric și, în același timp, digitale, ecologice. O altă dezvoltare va fi legată de tehnologia de conducere autonomă, care urmărește reducerea la zero a accidentelor de trafic mortale. Considerăm că și transportul public fără șofer va deveni larg răspândit, urmând să fie implementate reglementări în acest sens.

Cu ce orașe din România veți mai semna un contract? Ai de gând să te extinzi?

Aytunç Günay: Până acum, am livrat 13 tramvaie la Timișoara și urmează ca încă 10 să ajungă până la sfârșitul acestui an. De asemenea, au fost livrate 9 tramvaie și în Iași, urmând ca încă 4 să ajungă până la sfârșitul acestui an. România este o piață mare și importantă pentru noi. Ne dorim ca românii să beneficieze de o rețea de transport avansată tehnologic, curată și sigură, în conformitate cu standardele UE și să se bucure de călătoriile lor în interiorul orașului.

Bozankaya a atins un record mondial, obtinand titlul de „Cea mai Inovativa întreprindere Mare din Europa”. Ce planuri de dezvoltare aveți în lume și în România?

Aytunç Günay: Premiul ERCI nu este prima dată când tehnologia noastră inovatoare este recunoscută la nivel european. Am fost selectați anterior drept cea mai bună companie din Europa de către Frost & Sullivan. Desigur, aceste premii ne onorează și ne întăresc motivația de a deveni mai buni, de a merge mai departe, de a construi mai multe inovații inovatoare. Ne-am dori să ne extindem prezența la nivel global și să avem contacte cu diferite țări, în funcție de nevoile fiecăreia. Autobuzele noastre electrice sunt folosite și în multe părți ale Europei, inclusiv în 13 orașe din Germania. Metroul Bangkok Green Line, pe care l-am produs împreună cu Siemens în unitățile noastre de producție din Turcia, transportă peste 1 milion de pasageri în fiecare zi.