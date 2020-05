Declarațiile Avocatului Poporului survin după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea asupra OUG prin care se reglementează cuantumul amenzilor pe perioada stării de urgenţă.

Potrivit acesteia, amenzile trebuie anulate urgent, deoarece există multe persoane care nu au știut de contestarea acestora și „s-au trezit cu nişte amenzi uriaşe”.

„Noi i-am sfătuit de la bun început pe cei care au fost amendaţi să conteste amenzile la instanţe, pentru că aceasta este calea firească de urmat. Pe de altă parte, mă gândesc acum că, având în vedere că sunt vreo 300.000 de astfel de amenzi, o asociaţie a grefierilor spunea că au primit deja vreo sută de mii de plângeri, mă gândesc, pur şi simplu, că sufocăm instanţele de judecată şi atunci poate că Guvernul va veni cu o formulă, nu ştiu dacă amnistie sau de alt tip, dar prin care să anuleze toate aceste amenzi, pentru că mulţi poate nu le-au contestat că nici nu au ştiut, sunt oameni în vârstă, cu puţină şcoală şi fără resurse materiale, dar care s-au trezit cu nişte amenzi uriaşe şi să nu stea oamenii cu teama că le pot fi luate, nu ştiu, casele, acareturile din casă, ar fi păcat. Eu sper să vedem o astfel de acţiune din partea Guvernului”, a declarat Weber, pentru Agerpres.

Fiecare a interpretat cum a vrut

Totodată, Renate Weber a adăugat că fiecare a interpretat cum a vrut prevederi din ordonantele militare în aplicarea amenzilor, iar acesta este un aspect neconstituţional.

„Am sesizat Curtea Constituţională pe două aspecte privind Ordonanţa 1 din 1999. Un aspect se referea la ceea ce noi am considerat că este posibilitatea preşedintelui de a legifera, restrângând drepturi şi libertăţi. Un al doilea aspect se referea la lipsa de previzibilitate a textului din Ordonanţa 1 pe 1999 în ceea ce priveşte contravenţiile, deci conduita pe care fiecare dintre noi trebuie să o aibă, şi ulterior, în anul acesta, s-a dat o altă ordonanţă, 34, prin care nu s-a lămurit nimic, dar s-au mărit teribil de mult şi minimum şi maximum amenzilor şi am considerat că în acest fel noi nu respectăm practic principiul acesta al previzibilităţii legii, dăm peste cap chiar şi întreaga legislaţie cu privire la contravenţii din România. (…) S-au dat amenzi pentru nerespectarea ordonanţelor militare, fiecare a interpretat cum a vrut acele prevederi din ordonanţele militare, or acest lucru într-adevăr este neconstituţional în opinia noastră şi mă bucur dacă la Curtea Constituţională am avut acest câştig de cauză, pentru că totuşi 300.000 de amenzi cu nişte cifre care ne-au situat pe locul întâi în Europa este categoric exagerat”, a adăugat Renate Weber.