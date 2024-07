Richard Hutton, expert în educație financiară, a oferit mai multe sfaturi pentru cei care pun bani la saltea. Potrivit specialistului, economiile nu ar trebuie ținute cash sau într-un cont curent.

De asemenea, el spune banii trebuie investiți. Astfel, apar și câștigurile după o anumită perioadă de timp. Drept exemplu, el a spus că o sumă de câteva mii de euro nu fluctuează dacă sunt lăsați „în dulap” timp de 10 ani, deoarece volatilitatea este zero.

În schimb, șansa ca inflația să fie mai mare în aproape 10 ani este aproape garantată. Astfel, poți pierde „aproape garantat” bani, chiar dacă ai volatilitate zero, spune specialistul.

Totuși, dacă investești într-o companie care este într-o industrie care crește repede, sunt șanse foarte mari să câștigi.

„Dacă tu ai 8000 € cash și îi pui în dulap, dacă aștepți 10 ani, volatilitatea este zero, suma nu fluctuează. Dar care sunt șansele ca în 10 ani inflația să fie mai mare de zero? Aproape garantat. Deci aproape garantat poți pierde bani, chiar dacă ai volatilitate zero.

Luând exemplul opus, dacă investești într-o companie care este într-o industrie care crește repede, inteligența artificială, lider pe piața, foarte profitabilă, cotă de piață 90 la sută, cu mare avantaj competitiv, la o asemenea companie dacă tu cumperi acțiuni și aștepți 10 ani, sunt șanse foarte mari să faci bani, indiferent cat de mult se mișcă de la o zi la alta”, a declarat Richard Hutton în emisiunea „iThink”, la Antena 3.