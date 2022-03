Spaniolii ies în stradă! Scumpirea carburanților a umblut Spania de proteste

În Peninsula Iberică (Spania și Portugalia) autoritățile locale se confruntă cu o grevă a transportatorilor rutieri de mărfuri, relatează PRO TV. În prezent, companiile de transport și antreprenorii independenți protestează împotriva a ceea ce ei numesc “abandon din partea statului într-o perioadă de criză”, referindu-se la scumpirea actuală a combustibilului.

Ministrul Transporturilor din Spania a transmis că se va întâlni curând cu protestatarii pentru a încerca să oprească manifestațiile respective.

Avertisment MAE

În contextul tensionat actual din Spania și Portugalia, Ministerul Afacerilor Externe din România a emis o atenționare de călătorie pentru cetăţenii români care intenționează să plece curând în Spania, precizând că pot exista blocaje în trafic. Oamenii care se confruntă cu o situație dificilă pot solicita asistență consulară la numerele de telefon precizate pe site-ul web al MAE.

Cu o situație similară s-au confruntat și autoritățile române, miercuri, 9 martie, când mii de șoferi au stat la cozi infernale la benzinării, îngrijorați de scumpirile nejustificate la benzină și motorină. După ce isteria a încetat, joi, 10 martie, prim-ministrul Nicoale Ciucă a susținut o scurtă declarație de presă cu privire la explozia de prețuri la benzinăriile din România.

Nicolae Ciucă anunță măsuri drastice pentru companiile petroliere: Nu voi permite nimănui să profite de această situație

În urmă cu puțin timp, șeful Executivului a susținut o declarație de presă în cadrul căreia a anunțat că a fost convocată o ședință cu responsabilii în măsură să gestioneze această problemă, subliniind că Guvernul nu va permite nimănui să profite de această situație complicată pentru a destabiliza economia țării.

„Am convocat o sedinta cu responsabilii in masura sa gestioneze aceste masuri, Statul roman are obligatia de a proteja cetatenii si economia, mai ales in aceasta perioda complicata. Nu voi permite nimanui sa profite de aceasta situatie pentru ca din lacomie sa destabilizeze viata oamenilor”, a declarat Nicolae Ciucă.

Se vor aplica sancțiuni dure

Cu toate că nu a precizat exact ce fel de sancțiuni vor primi cei care încalcă legea în acest sens, premierul Nicolae Ciucă a declarat că acestea vor fi foarte dure. De asemenea, el a spus că toate companiile petroliere care activează pe teritoriul României vor fi controlate, subliniind că a cerut cele mai aspre sancțiuni pentru companiile la care vor fi găsite nereguli.

Nicole Ciucă a afirmat că a activat încă de miercuri instituțiile de control după creșterea nejustificată a prețurilor la carburanți și a convocat o ședință în care să fie gestionate măsurile.

„Vor da sancțiuni drastice celor care încalcă legea. România este o țară sigură, garanțiile trebuie să includă și stabilitatea economică (…) Vor fi controlate toate companiile petroliere care funcționează în România. Am cerut sancțiunile cele mai severe (…) Orice altă tentativă va fi de îndată ferm și aspru pedepsită prin intervenția statului român”, a fost scurta declarație de presă a șefului Executivului, Nicolae Ciucă.