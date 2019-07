Crima de la Caracal și inabilitatea autorităților de a răspunde cu promptitudine sesizărilor făcute prin 112 au scandalziat o țară întreagă iar subiectul este acum pus și în atenția instituțiilor europene.

Raul Pătrașcu, membru PNL, anunță luni pe Facebook că a făcut o sesizare la Comisia Europeană, după ce operatorul 112 nu a putut-o localiza pe Alexandra, minora ucisă cu sânge rece de Gheorghe Dincă.

Potrivit liberalului, în acest caz, din partea autorităților române poate fi observată o încălcare a unei directive europene. Pătrașcu îi somează pe europarlamentarii români să urmărească această sesizare și să sprijine Comisia în investigațiile care vor urma.

„Am vazut atatea cereri de demiteri/demisii in ultimele zile dar nu pot sa nu ma intreb care va fi, de fapt, efectul. Ma tot intrebam ce as putea sa fac eu ca simplu cetatean avand in vedere ca lucrurile de multe ori raman la fel in ciuda presiunilor aduse de societate. Apoi mi-am adus aminte de un lucru. Institutiile Statului plimba vina dintr-o parte in alta ca de obicei.

Dar esentialul ramane acelasi: operatorul 112 nu a putut-o localiza pe tanara. Acest fapt incalca Directiva UE 2002/22/EC, articolul 26, alineatul 5, motiv pentru care am facut o sesizare la Comisia Europeana in calitate de simplu cetatean care refuza vehement sa fie pasiv.

Pe scurt, aceasta Directiva prevede clar ca operatorul (si aici ma refer la Institutia operatoare) trebuie sa localizeze rapid si cu acuratete victima si sa transmita locatia personalului de urgenta.

Astept ca europarlamentarii romani sa urmareasca aceasta sesizare si sa sprijine Comisia in investigatiile acesteia. Avem nevoie de auditul extern, astfel de lucruri nu trebuie sa se mai intample – degeaba tai varful copacului cand problema poate e la radacina.”, scrie Raul Pătrașcu pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: