Kelemen Hunor spune că Austria îngrădește libertatea românilor

Kelemen Hunor a făcut vineri declarații despre situația veto-ului dat de Austria. Ele au fost făcute în contextul unei importante comemorări la Arad a unui eveniment de la finalul revoluţiei paşoptiste. Tema discursului său a fost libertatea.

Reprezentantul UDMR consideră că austriecii sunt „duşmanii de azi ai libertăţii” românilor. Totodată el a spus că „libertatea oamenilor de aici nu este deplină, deoarece austriecii pot şi astăzi să ne pună beţe-n roate”.

El a făcut astfel o trimitere la revoluţia paşoptistă şi al idealurile de independenţă faţă de Imperiul Austriac de la acel moment.

El sugerează că libertatea românilor nu este încă deplină, deoarece a mai întâlnit o barieră. Austria ne blochează accesul în spațiul Schengen.

„Libertatea noastră are astăzi încă o barieră, apropo de austrieci – Schengen. Libertatea oamenilor de aici nu este deplină, deoarece austriecii pot şi astăzi să ne pună beţe-n roate. Împiedică libertatea deplină fără motive adevărate şi reale, se opun posibilităţii de a circula liber; cei care doresc să traverseze graniţa, aflată la doar câţiva kilometri de aici, trebuie să stea multe ore la coadă; acest lucru trebuie să se schimbe cât de repede”, a afirmat Kelemen Hunor în faţa sutelor de participanţi.

Liderul UDMR a făcut o aluzie și la „duşmanii de azi ai libertăţii”

Kelemen Hunor a făcut în acest context un apel la eliminarea urii iraționale. Ce a spus el despre AUR?

„În urmă cu patru ani, câţiva oameni de extremă dreapta au format un partid – un an mai târziu sunt în Parlament şi astăzi sunt a doua cea mai mare forţă politică a ţării. Povestea în sine este scurtă, dar lista de pericole este lungă. Am văzut ce au făcut în Valea Uzului, îi auzim cum ne ameninţă în legătură cu Liceul Romano-Catolic din Târgu Mureş sau cum se gândesc întotdeauna la o conspiraţie atunci când are loc un meci de fotbal. Am mai văzut asta în ultimele decenii. Nu ideile sunt noi – dacă putem spune că ura iraţională ar avea vreo formă imaginabilă -, ci actorii şi mijloacele”, a spus Kelemen Hunor.

La manifestare a participat și ministrul ungar al Construcţiilor şi Investiţiilor, Lazar Janos. Discursurile au fost urmate de depunerea coroanelor la baza Statuii Libertăţii.

În fiecare an, pe data de 6 octombrie, are loc adunarea a numeroși membri ai comunității maghiare, care aduc un omagiu memoriei celor 13 ofițeri ai armatei imperiale austriece care au fost executați sub acuzația de trădare. Aceștia s-au alăturat mișcării revoluționare conduse de Lajos Kossuth și au susținut revendicările maghiare de independență față de Imperiul Austriac.